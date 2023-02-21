Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі прийме Порту.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.75, а перемога португальської – 5.30.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Тож на що ставити?

Ми не сумніваємося, що Інтер заб'є у ворота Порту. Фактор домашнього поля, плюс, вже навіть і Ромелу Лукаку згадав, як забивати голи… Коефіцієнт невеликий – 1.21 на гол Інтера, але, на наш погляд, має зайти з ймовірністю 99%.

А ось тут ризикнемо — поставимо на те, що Порту не заб'є у ворота Інтера. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.21. Виглядає апетитно!

Вже зараз можна поставити на те, хто пройде далі до чвертьфіналу у цій парі. На Інтер пропонується коефіцієнт 1.58. Ризик має себе виправдати.

Матч Інтер – Порту відбудеться 22 лютого о 22:00 за київським часом.