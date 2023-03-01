Рейтинг букмекеров

Football.ua спільно з партнером компанією Pinnacle розповідає про майбутні події березня.

Березень буде насичений цікавими поєдинками, тож фанатам футболу буде на що подивитись.

Зокрема, двічі між собою зіграють Реал та Барселона у внутрішній першості та у Кубку Іспанії, на нас чекають римське дербі, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де ще нічого не вирішено, а також, звичайно, 1/8 фіналу Ліги Європи, де Шахтар зіграє із Феєнордом.

У цьому матеріалі поговоримо про головні події футбольного світу цього місяця.

Два Ель Класіко (Кубок та чемпіонат)

2 березня Реал на своєму полі прийме Барселону у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії. Підопічні Карло Анчелотті демонструють неоднозначні результати: з одного боку розгромили Ліверпуль на Енфілді (5:2) у Лізі чемпіонів, з іншого — допустили осічку проти Атлетіко (1:1) у чемпіонаті, хоч проти "матрацників" не буває легко.

Проте колектив Карло Анчелотті продовжує боротися на трьох фронтах: Ліга чемпіонів, чемпіонат і Кубок. Подейкують, що якщо підуть невдачі, то влітку Реал може змінити наставника. Якщо чутки правдиві, то італійському фахівцю потрібно піднатужитися, щоб зберегти роботу.

Барселона мала шанс відірватися від Реала на десять очок, але сенсаційно програла Альмерії. Гравці та головний тренер Хаві не приховували свого розчарування. Однак запас очок поки що міцний – сім пунктів.

Коли між собою грають Реал та Барселона, то в цій парі складно виділити фаворита, навіть незважаючи на те, в якій формі знаходиться одна та інша команди. До речі, колектив Хаві вилетів із Ліги Європи від Манчестер Юнайтед. Хоч суперник і був складним, але вилітати в 1/16 другого за значимістю єврокубкового турніру каталонцям не можна.

За версією компанії Pinnacle, Реал — фаворит у першому кубковому матчі проти Барселони: перемога мадридців оцінюється коефіцієнтом 1.97, а перемога каталонців — 3.97. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.72.

Зазначимо, що матч-відповідь Кубка Іспанії пройде 5 квітня, а до цього 19 березня Барселона на своєму полі прийме Реал в рамках іспанської Ла Ліги.

Італійські пристрасті (римське дербі, Інтер проти Ювентуса)

19 березня відбудеться римське дербі — Рома на своєму полі прийме Лаціо. Коли між собою зустрічаються два принципові суперники, може статися все, що завгодно. Ну і звичайно чекаємо на боротьбу на полі, ряд жовтих карток, можливо і червоні під'їдуть. Та й можна не сумніватися, що на післяматчевій прес-конференції Жозе Моуріньо видасть шоу. Ну, або дуже намагатиметься, щоб нудно не було, незалежно від того, як завершиться гра. Мауріціо Саррі, наставник Лаціо, куди спокійніший на тлі португальця, але іноді теж може "запалити".

Додає важливості цьому матчу і те, що і Рома, і Лаціо борються за потрапляння до топ-4 за підсумками сезону. І від результату цього поєдинку, до речі, багато що може залежати.

Також у цей день між собою зіграють Інтер та Ювентус. "Б'янконері" з високою ймовірністю боролися б за потрапляння до Ліги чемпіонів, якби не скандал, за підсумком якого з туринського клубу зняли очки. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі розпрощався з надіями на вихід до Ліги чемпіонів через чемпіонат, тому залишається надія лише на перемогу в Лізі Європи.

Щодо Інтера, то ще нічого не вирішено, але, здається, колектив Сімоне Індзагі зможе потрапити до Ліги чемпіонів через чемпіонат. Принаймні всі шанси є. Перемога над Ювентусом може покращити шанси "нерадзурі", які ще, з великою ймовірністю, зможуть вийти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Потрібно лише не програти Порту у зустрічі у відповідь.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у Лаціо у матчі проти Роми. Аналогічно букмекери вважають, що Інтер – фаворит у грі проти Ювентуса.

Інтриги Ліги чемпіонів: чи зможуть Челсі та ПСЖ відігратися, чи пройде Манчестер Сіті далі

7 березня Челсі на своєму полі прийме Борусію Дортмунд. Незважаючи на те, що керівництво "синіх" вірить у Грема Поттера, здається, все може змінитися найближчими днями чи тижнями. Челсі знаходиться у жахливих кондиціях, а за лютий був забитий лише один гол, який на рахунку Жоау Феліша.

У першому матчі Челсі поступився Борусії Дортмунд, показавши гарну гру і водночас жахливу реалізацію моментів. Шанси на вихід далі є, тим більше що гра буде на Стемфорд Брідж. Але чи зможуть "сині" зібратися та перемогти?

ПСЖ на своєму полі поступився Баварії. Шанси на прохід залишаються, але є низка питань щодо цього. Крім того, слід зазначити і позитив – швидше за все, Кіліан Мбаппе зможе зіграти у стартовому складі. І по першій грі ми побачили, наскільки важливим є Мбаппе для ПСЖ: з ним і без нього гра парижан значно відрізняється.

У першому матчі в Німеччині Манчестер Сіті не зумів обіграти Лейпциг, але проблем на Етіхаді не повинно бути, щоб здолати опонента. Хоча це Манчестер Сіті, який у Лізі чемпіонів може підносити негативні сюрпризи. У першому матчі був відсутній Кевін де Брюйне, але якщо він встигне відновитися до гри у відповідь, то шанси Сіті зростуть, хоча вони і так високі.

Український слід: Шахтар — Феєнорд

Шахтар – єдиний представник України у єврокубках після вильоту Дніпра-1 від АЕКу Ларнаки. "Гірники" у напруженій дуелі зуміли здолати Ренн за підсумками двох зустрічей у серії післяматчевих пенальті.

Наступним суперником української команди буде Фєєнорд. На шляху до 1/8 фіналу нідерландська команда посіла перше місце у групі Ліги Європи, а нині Фєєнорд посідає перше місце в Ередівізі, випереджаючи Аякс на три пункти.

Як показав матч із Ренном, і без Михайла Мудрика “гірники” залишаються серйозним колективом, який здатний грати на рівних та перемагати непростих опонентів.

За версією компанії Pinnacle, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи більше шансів на перемогу у Феєнорда: перемога нідерландської команди оцінюється коефіцієнтом 2,45, а перемога української – 2.78. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.54.

Перший матч пройде 9 березня у Польщі, а у відповідь — 16-го, у Нідерландах.