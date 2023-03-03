Рейтинг букмекерів

До 2020 року гральна та букмекерська діяльність в Україні не регулювалася законодавчо і фактично знаходилася під забороною.

У 2020 році був прийнятий закон, що набрав чинності на наступний рік. Згідно з законодавством, права національного регулятора отримала комісія КРАІЛ. Ця організація здійснює перевірку букмекерських та гральних компаній, видачу ліцензій та подальший контроль їх діяльності.

Всі компанії, які отримали ліцензію КРАІЛ, включаючи Паріматч, мають право офіційно здійснювати свою діяльність на території України. Окрім того, користувачі ліцензованих букмекерів отримують велику перевагу – законність та захищеність з боку українського законодавства.

Букмекери, що мають офіційну державну українську ліцензію

На сьогоднішній день наступні букмекери мають ліцензію, яка дозволяє їм вести легальну діяльність на території України:

● Паріматч (pm.ua). Букмекерська контора Парі-Матч – один з лідерів українського ринку ставок на спорт. Це букмекер з історією, перевіреною репутацією та авторитетом серед бетторів, який був завойований ще в 90-х роках, в пору зародження беттінгу в Україні. Матчі з категорії "екзотики" з'являються в лінії головним чином в лайві, анонсуються у спеціальному календарі лайва, що відкривається при натисканні кнопки "Скоро в LIVE". У букмекера є мобільні додатки для iOS та Android, дві версії сайту – нова та стара, полюбляється гравцями зі стажем. Парі-Матч широко представлений на українському ринку ставок на спорт, підтримує партнерські відносини з донецьким Шахтаром, а рекламні ролики букмекера визнані справжніми шедеврами в своїй ніші. Це надійний букмекер для гри на топових спортивних подіях.

● Favbet (favbet.ua). "Фавбет" є однією з провідних БК на вітчизняному ринку онлайн-беттінгу. Лінія ставок "Favbet" орієнтована на топ-чемпіонати, але також містить багато екзотичних турнірів та матчів з категорії "смолмаркетів". В лінії подій букмекера можна знайти не лише топові змагання, але й різні екзотичні чемпіонати. У лінії доступні різноманітні варіанти ставок. Маржа в лінії Favbet залежить не тільки від популярності події, але й маркета і коливається в межах 5-8%, що є середніми показниками на ринку. Ліміти ставок досить високі, але букмекер практикує встановлення індивідуальних лімітів для гравців, які успішно грають на смолмаркетах. Навігація по лінії зручна, оскільки маркети розділені на блоки – "Основні", "Голи", "Тайми" тощо.

● Фан Спорт (fan-sport.ua). Fansport – це недавно заснована букмекерська контора, яка надає послуги з прийому ставок на спортивні події в Україні. З моменту свого заснування у 2016 році, контора активно працює на вітчизняному ринку та пропонує більше 40 видів спорту для ставок – від найпопулярнішого футболу до екзотичного серфінгу. Вражає глибина розпису, який включає не тільки ставки на перемогу команд, а й на фори, тотали та статистику. Наразі ліцензію анульовано через зв'язки з рф.

● Vbet (vbet.ua). Vbet – це букмекерська контора, яка вже понад 18 років успішно працює в країнах Східної Європи, включаючи Україну. В Vbet представлені як популярні види спорту, наприклад, футбол, так і менш відомі дисципліни, в тому числі кіберспорт. Крім того, у букмекера є ряд акцій та бонусів для своїх гравців, що може збільшити їх шанси на перемогу та прибуток. На платформі Vbet можна дивитися live-трансляції спортивних подій та одночасно робити ставки в режимі онлайн. Також є можливість укладати парі заздалегідь, в режимі прематч. Зручні платіжні системи дозволяють швидко виводити гроші та поповнювати рахунок. Окрім офіційного сайту, ставки на ресурсі можна робити через мобільні додатки Vbet Easy UA для пристроїв на Android та iOS.

Чому наявність ліцензії у БК важливо?

Важливість наявності ліцензії букмекерської контори полягає в тому, що це підтверджує чесність компанії та гарантує гравцям захист їх грошових коштів. В Україні всі легальні БК доступні гравцям без блокувань і використання стороннього софту.

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Обираючи офіційні букмекерські контори України, клієнт не зіткнеться з необґрунтованими обмеженнями, блокуваннями рахунків або відмовами у виплатах виграшів. Крім того, гра в ліцензованих закладах забезпечує конфіденційність персональних даних, зокрема при здійсненні фінансових транзакцій.