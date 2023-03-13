Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня настає заключний момент 1/8 фіналу в усіх трьох єврокубкових турнірах, тож поціновувачам футболу пропонується поринути до атмосфери захоплюючих вечорів посеред тижня. А вже на вікенд у розкладі трансляцій не дадуть занудьгувати принципові зустрічі не тільки в Європі, а й в Україні.

Реал — Ліверпуль (перший матч — 5:2)

Середа, 15 березня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Ліверпуль забив у ворота Реала два м’ячі на Енфілді. І якби на цьому перше протистояння в цій парі три тижні тому завершилось, то це було б дійсно приголомшливим успіхом команди Юргена Клоппа. Але вийшло інакше. Одразу п’ять поспіль голів відвантажив мадридський колектив своїм супротивникам, через що не тільки виграв гостьову частину дуелі, а й, із великою ймовірністю, забронював собі квиток до наступного раунду змагань. Однак майже будь-яку бронь можна скасувати, якщо вчасно зібратись із думками, і "червоні" саме цим і займались за час поміж двома зустрічами.

А ось у Реала, до речі, після тієї перемоги мала місце незвично довга полоса зі скрутних матчів. Звісно, що ніхто не обіцяв команді Карло Анчелотті легкої прогулянки в іграх проти Атлетіко, Барселони та Бетіса, і зрештою вона й не перемогла в жодному з цих протистоянь. А оскільки два нічийних результати прийшлись на матчі в рамках Ла Ліги, то каталонці, після своєї перемоги в першому півфінальному протистоянні в Кубку Іспанії (1:0), додали на свій рахунок збільшення відриву від "вершкових" у чемпіонських перегонах.

Подібні питання Ліверпуль наразі не цікавлять, але це не завадило футболістам Клоппа добряче познущатись над Манчестер Юнайтед (7:0), але на тлі цього відбулись поразка від Борнмута (0:1) та нічия проти Крістал Пелес (0:0) за межами Енфілда, тож перевірку на сталість "червоні" не пройшли.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал Мадрид. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,32, імовірність нічиєї оцінюється в 3,97, а успіх Ліверпуля — у 2,90.

Феєнорд — Шахтар (перший матч — 1:1)

Четвер, 16 березня, 19:45. Стадіон Де Кейп (Роттердам, Нідерланди)

У першій частині протистояння проти нідерландського Феєнорда донецький Шахтар продемонстрував непоганий, як на свій сучасний рівень, футбол. Жодного видовища, окрім чудернацького голу Ярослава Ракицького, у тому матчі не відбувалось, а власне результат після фінального свистка взагалі не робить ніякої погоди перед матчем-відповіддю. За фактом, ми дізнались про те, що й так було відомо — "Гордість Півдня" може вразити ворота "гірників", де в чому переважає їх за командною роботою, а також схильна переводити гру на потрібні їх рейки. Аж надто яскравим атакувальними футболом команда Арне Слота не здивувала, проте й доволі задушливий прагматичний стиль у її виконанні був доречним.

Але тепер Феєнорд повертається на рідний Де Кейп, який у Нідерландах називають не інакше, як "котел", через дуже потужну підтримку збоку місцевої публіки. Однак і домашній стадіон французького Ренна описували схожим чином, але навіть у серії пенальті нерви в команди Ігора Йовічевіча виявились доволі витривалими. Потрібно, безумовно, покращувати гру на м’ячі та гру в захисті. Із останнім має допомогти повернення одразу трьох гравців оборони з основної обойми, які були дискваліфіковані перед першою грою. Тож жодних експериментів накшталт Лукаса Тейлора на правому фланзі чи трьох шульг із чотирьох футболістів позаду ми не повинні побачити.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Феєнорд. Коефіцієнт на перемогу команди Арне Слота становить 1,49, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх Шахтаря — у 6,68.

Динамо Київ — Зоря

Субота, 18 березня, 14:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна)

Київське Динамо та луганська Зоря позбавлені необхідності брати участь у міжнародній частині навесні цього року, проте все одно матимуть змогу на звітному тижні провести дуже цікавий двобій. На календарі української Прем’єр-ліги майорітиме лише 18 тур, проте команди Мірчі Луческу та Патріка ван Леувена проводитимуть поміж собою вже другу зустріч у поточному сезоні, тож надалі не зможуть розраховувати на очні баталії в контексті боротьби за місця в турнірній таблиці. Це був тільки початок вересня 2022 року, коли ці два клуби зустрічались вперше в цьому футбольному році, і тоді перемогу святкували луганці (3:2), тоді як в глибокій кризі в київському колективі ми тільки починали стверджуватись.

Цього ж разу Динамо підходить до матчу проти Зорі на тлі великого успіху в матчі проти дніпровського Дніпра-1 (1:0), який донедавна вважався головним претендентом на чемпіонський титул у поточній кампанії. Однак наразі відстань від СК для "біло-синіх" складає всього три бали, тоді як до Зорі їм узагалі залишився лише один. Але столичний колектив так і не вирішив проблеми з власною результативністю, і ще трохи, і донецький Шахтар випереджатиме його ледь не вдвічі за показником забитих м’ячів. У той самий час команда ван Леувена радо оформлює м’ячі в чужі ворота, але й у свої пропускає чимало. Загалом, луганська Зоря виглядає чи не найбільш звичним для себе чином затятого авантюриста, якого бажають обходити стороною кожен суперник із великої четвірки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 3,90, а успіх Зорі — у 3,95.

Барселона — Реал Мадрид

Середа, 8 березня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Каталонська Барселона виграла в мадридського Реала змагання за Суперкубок Іспанії посеред січня цього року (3:1), після чого на крок наблизилась до фіналу Кубка країни, здобувши успіх на Сантьяго Бернабеу (1:0). Однак у чемпіонаті в цьому сезоні команда Хаві принципових суперників у першому колі не перемагала (1:3), тож суто за "формулою Мірчі Луческу" досі не може вважати себе абсолютним претендентом на перемогу в Ла Лізі. Але, у разі перемоги "блаугранас" на Камп Ноу найближчими днями, усі ці перегони можна буде припиняти, оскільки відстань поміж командами складатиме божевільні, як для цієї пори року, 12 очок.

І суттєвою перевагою Барселони при цьому буде відсутність необхідності грати єврокубковий матч посеред тижня, і оскільки через виступи в плей-оф Ліги Європи УЄФА їй би потенційно довелось робити в четвер, то й виліт від англійського Манчестер Юнайтед на попередній стадії можна оцінювати не настільки категорично. Перемоги на внутрішній арені каталонцям даються з великими труднощами, хоча Хаві вже встиг привчити до того, що скандальних рахунків матчі за участі його команди радше не матимуть узагалі, аніж це буде мати хоч якийсь вплив на здобуття результатів. Три поспіль перемоги з однаковим рахунком 1:0 — над Атлетіком, Валенсією та Реалом — тому на підтвердження.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,11, імовірність нічиєї оцінюється в 3,78, а успіх Реала — у 3,36.

Інтер — Ювентус

Неділя, 19 березня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі може без упину повторювати, що його команда має в турнірній таблиці на п’ятнадцять очок більше, аніж наразі відображено їхню кількість, і ледь не нав’язає конкуренцію Наполі в боротьбі за скудетто. Однак це радше більше похоже на приказку, коли скільки не кажи слово "цукор", а солодше на присмак точно не стане. "Зебри" все ще не досягли зони потенційної участі в єврокубках на наступний рік, до якої їм залишається ще чотири бали та бергамаська Аталанта, яка неначе той воротар намагається не пропустити "б’янконері" в міжнародні змагання.

У міланського Інтера тим часом подібних проблем не має, та й відстань у 18 очок від першої сходинки вже є настільки значною, що взагалі перестає відігравати будь-яку роль для переслідувачів Наполі — усе одно не наздоженуть. Звідси, можливо, і трапляються результати, подібні на поразку "змій" у останньому турі на полі Спеції (2:1), коли команді Індзагі знову не вистачило емоцій для здобуття очок. А посеред тижня "нерадзуррі" ще й гратимуть матч-відповідь Ліги чемпіонів проти португальського Порту на виїзді, хоча й Ювентусу так само доведеться відстоювати мінімальну перемогу в першій зустрічі проти німецького Фрайбурга, але вже в четвер.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,98, імовірність нічиєї оцінюється в 3,48, а успіх Ювентуса — у 4,15.