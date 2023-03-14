Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі прийме Ліверпуль. У першій грі "вершкові" здобули розгромну перемогу з рахунком 5:2.

За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом – 2.35, а успіх Ліверпуля оцінюється показником – 2.80. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт — 3.95.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. Такий результат оцінюється коефіцієнтом – 1.49.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Реал заб'є більше одного гола з коефіцієнтом — 1.89.

Також можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру. На Реал дається коефіцієнт – 1.04, а на Ліверпуль – 13.38.

Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.