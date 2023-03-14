Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.
Ліверпуль - Реал, Getty Images
14 березня 2023, 11:34
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі прийме Ліверпуль. У першій грі "вершкові" здобули розгромну перемогу з рахунком 5:2.
За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом – 2.35, а успіх Ліверпуля оцінюється показником – 2.80. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт — 3.95.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. Такий результат оцінюється коефіцієнтом – 1.49.
Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Реал заб'є більше одного гола з коефіцієнтом — 1.89.
Також можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру. На Реал дається коефіцієнт – 1.04, а на Ліверпуль – 13.38.
Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.