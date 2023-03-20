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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня вже не буде жодних матчів у провідних чемпіонатах Європи, оскільки настає час березневої міжнародної павзи та відповідного до неї початку кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині. Збірна України також буде долучена до цього захоплюючого дійства, і вже незабаром їй доведеться пройти крізь дуже складне випробування.

Італія — Англія

Четвер, 23 березня, 21:45. Стадіон Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Головний тренер чинних чемпіонів Європи, збірної Італії, Роберто Манчіні кілька разів за поточний футбольний рік навідався до Неаполя на матчі місцевого Наполі, надихнувся видовищною грою команди Лучано Спаллетті, після чого, вочевидь, ухвалив рішення провести один із двох головних матчів відбіркового циклу саме на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Італійці в контексті футбольних принад дійсно доволі забобонні, а після того, як головна команда країни ганебно, як там вважають, пропустила чемпіонат світу-2022 в Катарі, ладні робити все що завгодно, аби "Скуадра Адзурра" повернула репутацію.

За дивовижним збігом обставин Італія розпочинатиме шлях до Німеччини матчем проти команди, яку обігравала на рідному для суперників Вемблі під час Євро-2020. Той фінальний поєдинок англійці запам’ятають надовго, оскільки місцева публіка була заряджена на довгоочікувану перемогу команди Гарета Саутгейта в турнірі, але зрештою залишилась із порожніми руками.

Виступи "трьох левів" на мундіалі наприкінці минулого року також не порадували, оскільки програний чвертьфінал проти Франції є навіть гіршим результатом, аніж досвід 2018 року. А до того ще й була провальна кампанія в Ліги націй УЄФА, де Італія двічі завдавала поразки англійцям у групі, і вони зрештою провалились у другий дивізіон. Час брати реванш, адже терпець уболівальників по відношенню до Саутгейта колись може увірватись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 2,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,24, а успіх Італії — у 2,95.

Франція — Нідерланди

П’ятниця, 24 березня, 21:45. Стадіон Де Кейп (Роттердам, Нідерланди)

Французів вважали фаворитами на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, але вони зрештою зупинились за крок від "золотих" медалей, поступившись у дивовижному фіналі Аргентині. Але вже тоді було зрозуміло, що це лише була похибка системи, яку вже не перший цикл будує Дідьє Дешам.

І нехай довкола "Les Bleus" постійно відбуваються якісь внутрішні скандали, склад команди від того слабшим точно не стає, а з кожним наступним місяцем головна зірка, Кіліан Мбаппе, тільки набуває необхідного досвіду. Він тричі з гри вражав ворота Аргентини в фіналі, тож точно готовий повести національну команду до нових здобутків.

Шлях до Євро-2024 для команди Дешама не виглядає надто складним, бо це варто буде примудритись у групі з Грецією, Ірландією та Гібралтаром посісти позицію нижче другої. А ось проти Нідерландів усе ж таки доведеться трохи докладати зусиль, бо ті точно забажають стати першими, аби вчергове зробити гучну заяву про зірковість свого складу.

До того ж, на чолі "ораньє" тепер стоїть Рональд Куман, якому доведеться розпочинати роботу на новій посаді з дуже складного протистояння та на тлі тривалого відтинку часу поза професійною діяльністю. А тут ще й французи можуть раптово пригадати, кому поступились перепусткою до плей-оф Ліги націй у 2018 році, тож матимуть можливість узяти реванш.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,57, а успіх Нідерландів — у 4,45.

Англія — Україна

Неділя, 26 березня, 19:00. Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)

Збірній України відверто не пощастило під час жеребкування відбіркового циклу до майбутнього Євро-2024, адже отримати до себе в квінтет одразу двох фіналістів попереднього розіграшу — таке собі, будемо відверті.

Тим паче, коли йдеться про боротьбу за всього дві безпосередні путівки до фінальної частини міжнародного форуму. У такому випадку хоч-не-хоч, а потрібно чіплятись за очки в матчах проти титулованих супротивників, якщо перед командою стоїть завдання виходу до наступного раунду. А воно, вочевидь, перед командою тепер уже Руслана Ротаня дійсно стоїть.

І тепер, насправді, лише від таланту керманича залежить те, наскільки він зможе поєднувати в собі роботу одразу на трьох керівних посадах: головного тренера Олександрії, в.о. національної та молодіжної збірних відповідно. Розпочинати шлях із гостьового матчу проти Англії теж така собі історія, проте ми хоч маємо відносно свіжі спогади про класний матч на Вемблі в 2012 році з голом Коноплянки.

А оскільки Євгена знову запросили до лав збірної, то й у тренерському штабі пригадують його минулі вдалі виступи. Але тут ще велике питання, наскільки суперники будуть розлючені чи, навпаки, задоволені результатом стартової гри в гостях у італійців. Якщо команда Гарета Саутгейта в Неаполі програє, то нам точно буде в рази важче зачепитись за потрібний результат. Але чвертьфінальний матч Евро-2020 (0:4) і без того наочно показав різницю в класі між нашими командами.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 1,31, імовірність нічиєї оцінюється в 5,40, а успіх України — у 9,80.