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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня до нас повертаються матч клубного рівня, і разом із тим розпочинається один із двох останніх місяців напруженого сезону. Вартість здобутих очок стрімко збільшується наприкінці кампанії, тож коли йдеться про протистояння з яскравою афішою, ми майже гарантовано отримаємо справжнє видовище.

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Субота, 1 квітня, 14:30. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Англійська Прем’єр-ліга полюбляє створювати яскравий антураж своїм черговим турам після тривалої павзи, тож від неї варто було очікувати щось схоже на ранній матч у суботу поміж двома нещодавніми чемпіонами країни — Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Ось тільки наразі контекст цього протистояння буде таким, що "червоні" не перебувають навіть у зоні єврокубків, то якої їм ще доведеться шкандибати відстань у п’ять очок до Ньюкасла, тоді як для потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА потрібно десь назбирати ще два. Чи зможе Ліверпуль зачепитись за життєво важливі бали на Етіхаді? Досвід останніх років указує нам на те, що це дійсно можливо, бо з літа 2020 зустрічі поміж цими командами постійно відзначаються надзвичайною близькістю до перемоги обох колективів.

Але якщо брати до уваги контекст поточного сезону, то хто взагалі перегравав Сіті в їхньому лігві? Хіба що Брентфорд ще до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі (0:2)? Га! Ще й Евертон забирав собі один бал під новорічний стіл (1:1). Ось і все на тому — позаяк, суцільні перемоги. Ліверпуль тим часом грає на виїзді так, що фанатам варто кожного матчу хапатись за серце.

Зустріч проти Ньюкасла в цьому плані була більш-менш спокійною, але ж це лише поодинокий випадок у 2023 році! За великим рахунком, обидві команди не брали участі в офіційних матчах більше 10 днів, тож можуть бути до певної міри "сирими" після таборів національних збірних, однак футболісти Гвардіоли бачать перед собою прірву в вісім очок відстані до Арсенала, тож не мають права на помилку.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,60, імовірність нічиєї оцінюється в 4,46, а успіх Ліверпуля — у 5,43.

Баварія — Боруссія Д

Субота, 1 квітня, 19:30. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Мюнхенська Баварія, хотіла вона того, чи ні, останніми днями стала чи не найголовнішим постачальником новин у футбольному світі. Відставка головного тренера Юліана Нагельсманна перед вирішальним етапом сезону та не менш блискавичне призначення Томаса Тухеля говорять нам лише про одне — у керівництва урвався терпець, хоча й результати команди хтось міг назвати непоганими.

У будь-якому випадку, сезон на цій події не зупиняється й, відповідно, ключових завдань із мюнхенців ніхто знімати не збирається. "Рекордмайстер" так само прагнутиме до одинадцятого чемпіонського титулу поспіль, і разом із тим хоче якомога довше брати участь у Лізі чемпіонів УЄФА з перспективою виграти європейський трофей.

Досвіду в Тухеля в цьому плані хоч відбавляй, проте можна лише уявити, що буде коїтись у голові нового керманича Баварії, коли йому вже в першій грі доведеться зустрітись із дортмундською Боруссією, де він отримував міжнародне визнання.

А контекст цієї зустрічі буде таким, що "джмелі" наразі випереджають Баварію всього на один бал, що для Бундесліги зразка поточного сезону не важить фактично нічого. Сумніви викликає, хіба що, поразка Баварії в такому самому важливому матчі проти Баєра перед міжнародною павзою (1:2), проте це вже було, як то кажуть, за часів іншого керманича. Та й Боруссія так само не безгрішна в плані втрати очок на рівному місці, а на Альянц Арені взагалі перемагала останній раз у чемпіонаті майже сім років тому.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1,53, імовірність нічиєї оцінюється в 5,33, а успіх Боруссії Д — у 5,20.

Наполі — Мілан

Неділя, 2 квітня, 21:45. Стадіон Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Чемпіонські перегони в Італії в цьому сезоні постійно намагаються здобути хоча б якусь інтригу, але неаполітанський Наполі постійно робить усе від себе залежне, щоб навіть натяку не було на те, що скудетто може переїхати до якогось іншого місця, аніж на південь країни.

Аж занадто велику відстань від конкурентів устигла сформувати команда Лучано Спаллетті вже на цьому етапі сезону, тож десь на головній площі вона може встановити лічильник матчів, які залишаються до математичного здобуття "золотих" нагород. Якщо його не розіб’ють якісь випадкові фанати франкфуртського Айнтрахта, певна річ.

Символічно, що черговий крок до звання найкращої команди країни "південці" можуть зробити в матчі проти діючого чемпіона та ще й на власному полі. Фактично, Мілан може захопити з собою всі необхідні принаддя для символічного нагородження, хоча й його сусіди за містом в особі Інтера чи римського Лаціо, напевно, будуть проти такого поспіху.

Але 19 очок відстані поміж "орлами" та "Партенопеї" це, усе ж таки, не жарти. А тут ще й результати останніх матчів "россонері" перед міжнародною павзою відверто не вражають — три зустрічі без перемог, чим могла б скористатись Рома й викинути Мілан із зони Ліги чемпіонів УЄФА, проте без Жозе Моурінью на чолі зграї "вовки" виглядають не дуже. Але їм цими вихідними грати проти Сампдорії, тоді як Мілану дістався ось такий суперник, а тут ще й перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Наполі на носі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Наполі. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,77, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Мілана — у 4,92.