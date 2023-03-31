Рейтинг букмекерів

Football.ua спільно з партнером компанією Pinnacle розповідає про майбутні події квітня.

У квітні футбольні фанати точно не будуть сумувати, адже у топових європейських чемпіонатах та єврокубках буде на що подивитись. Барселона ще раз зіграє проти Реалу, Наполі може забезпечити собі скудетто, Томас Тухель дебютує на чолі Баварії, а АПЛ подарує нам зіркові протистояння.

У цьому матеріалі поговоримо про головні події футбольного світу цього місяця.

Дебют Томаса Тухеля в Баварії

Досить несподіваною стала новина про звільнення головного тренера Баварії Юліана Нагельсманна. Як стало відомо ще до відставки, Баварія протягом деякого часу вела перемовини з Томасом Тухелем, який після Челсі знаходився у відпустці та чекав на новий виклик. Одразу в одній новині Баварія повідомила про зміну Нагельсманна на Тухеля.

Томас повернувся у свою нормальну атмосферу — чемпіонату Німеччини. І дебютувати йому доведеться одразу проти свого колишнього клубу — дортмундської Боруссії, яка зараз на ходу та готова дати справжній бій Баварії. З Борусією Томас працював два роки, за які виграв один трофей — Кубок Німеччини. До цього поєдинку "джмелі" випереджають суперника у таблиці, але різниця лише в один бал.

За версією компанії Pinnacle, Тухель має дебютувати з перемоги. Коефіцієнт на три очки для Баварії оцінюється у 1,51. На те, що буде нічия, пропонується поставити з коефіцієнтом 5,25. Перемога Боруссії Дртмунд — 5,60.

В очікуванні чемпіонства Наполі та Барселони

Наполі впевненими кроками прямує до довгоочікуваного чемпіонства у Серії А. Команда проводить унікальний сезон, а футболісти демонструють яскравий футбол. Деякі з них, вірогідно, змінять клубну прописку у літнє трансферне вікно, як-то Віктор Осімген, забивший 21 гол при 4 асистах у чемпіонаті, чи Хвіча Кварацхелія, який має 12+10 у Серії А.

Наразі колектив Лучано Спаллетті випереджає найближчого переслідувача Лаціо на 19 очків, а у квітні має п'ять поєдинків: проти Лечче, Верони, Ювентуса, Салернітани та Мілану. Як раз проти "россонері" вони зіграють перший матч у цьому місці. Гра відбудеться 2 квітня на стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі, та розпочнеться о 21:45.

За версією компанії Pinnacle, Наполі — фаворит у цій зустрічі. Перемога Неаполя оцінюється коефіцієнтом 1.7, а перемога каталонців — 4.8. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.7.

Що стосується Барселони, то колектив Хаві також є лідером свого чемпіонату — Ла Ліги після зіграних 26 турів. Незважаючи на те, що з Ліги чемпіонів та потім Ліги Європи "синє-гранатові" вже вилетіли, вони продовжують боротьбу за чемпіонські медалі у чемпіонаті та Кубку Іспанії. Про Кубок поговоримо окремо, а ось у внутрішньому змаганні Барселона має суттєву перевагу на своїми головними конкурентами.

Здобувши три перемоги поспіль, Барса випереджає Реал на 12 очок, Атлетіко на 17 очок, а Реал Сосьєдад — на 20. Це ті команди, які намагатимуться нав'язати їм конкуренцію. Але, все ж, найближчий до цього саме Реал. Шість матчів є в каталонців у квітні, щоб зміцнити позиції. А зіграють вони проти Ельче, Жирони, Хетафе, Атлетіко, Райо Вальєкано та Бетіса. Після будуть ще шість поєдинків, які дадуть відповідь на чемпіонські амбіції "блаугранас".

Чвертьфінали Ліги чемпіонів

У чвертьфіналі найкращого європейського змагання Ліги чемпіонів відбудуться декілька вогняних протистоянь. Хочеться виділити матчі між Реалом та Челсі і Манчестер Сіті та Баварії. Звичайно, протистояння Наполі проти Мілана та Бенфіки з Інтером будуть дуже цікавими, але за афішою вони поступаються двом першим.

Реал та Челсі зійдуться у першій грі на Сантьяго Бернабеу 12 квітня о 22:00 за київським часом, а матч-відповідь пройде на Стемфорд Брідж 18 квітня о 22:00. Мадридський клуб за крок до 1/4 фіналу не помітив Ліверпуль (6:2 за двоматчевим протистоянням), а Челсі зміг здійснити камбек та переграв Боруссію Дортмунд 2:0, при цьому маючи поразку у першій грі — 0:1.

Звичайно, що мадридці є фаворитом цього двобою, як і одним з фаворитів на перемогу у Лізі чемпіонів. Але Челсі, потроху, набирає ходи під керівництвом Грема Поттера, якого вже не один раз звільняли ЗМІ. Матч проти німецького гранду показав, що коли треба "пенсіонери" можуть зібратись думками та видати симпатичний перфоманс.

За версією букмекерів, Реал — фаворит у першому поєдинку. Їх перемога оцінюється коефіцієнтом 1.8, а перемога лондонців — 4.4. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.7.

Що стосується другої пари, яку ми розглядаємо, то Манчестер Сіті у першому матчі прийме Баварію вдома — 11 квітня о 22:00. Друга зустріч пройде у Мюнхені 19 квітня о 22:00. Манчестер Сіті в 1/8 фіналу видав шикарний матч, перемігши з рахунком 7:0. Але то було у другому матчі проти Лейпцигу. У першому вони зіграли внічию — 1:1. Баварія не відчула особливих проблем у протистоянні з ПСЖ. У першій грі була перемога 1:0, а у другому матчі впевнена "вікторія" — 2:0.

Манчестер Сіті все ще мріє про Лігу чемпіонів, але кожного року команда Пепа Гварідоли не досягає своєї головної мети. Суперник "містянам" випав дуже незручний. Хоча ще не відомо, як мюнхенці будуть грати за керівництвом Томаса Тухеля, але вони точно будуть "міцним горішком", хоч і на бумазі є аутсайдерами.

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За версією букмекерів, Манчестер Сіті має більше шансів у першій грі. Їх перемога оцінюється коефіцієнтом 1.86. Нічию оцінили в коефіцієнт 3,91, а перемогу Баварії — в 3,92.

Кубок Іспанії: чи зможе Анчелотті повернути борг Хаві?

5 квітня о 22:00 відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Іспанії, у якому Барселона на Камп Ноу протистоятиме Реалу. Перше Ель-Класіко у кубковому режимі завершилось перемогою команди Хаві з мінімальним рахунком — 1:0.

Тоді долю зустрічі вирішив один єдиний м'яч — автоголом на 26 хвилині відзначився Едер Мілітао. Парадокс — каталонці у тій грі не нанесли жодного удару у площину воріт Тібо Куртуа і перемогли. Реал також не сильно намагався переломити хід зустрічі.

Такий майстер своєї справи як Карло Анчелотті просто не здається, тому інтрига за вихід у фінал точно жива. За версією букмекерів, у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії більше шансів на перемогу у Барселони: вона оцінюється коефіцієнтом 2.2, а перемога мадридців – 3.47. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.25.

Вогняні матчі АПЛ та апогей у вигляді зустрічі Арсенала та Ман Сіті

У квітні 2023 року в АПЛ пройдуть шість турів, а також окремі матчі-догравання інших раундів. Вже 1 квітня на нас чекає поєдинок між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Так, колектив Юргена Клоппа вже не веде боротьби з Сіті за перше місце, як це було рік-два тому, але ці зустрічі завжди яскраві та з великою кількістю гольових моментів. Розпочнеться гра о 14:30 за київським часом.

У тому ж турі відбудеться матч претендентів на потрапляння у ТОП-3 між Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом. Ці колективи нещодавно зустрічались у грі за Кубок Ліги, і МЮ був сильнішим (2:0). "Червоні дияволи" тоді виграли перший трофей на чолі Еріка тен Гага. Але "сороки" точно захочуть взяти реванш у чемпіонаті. Матч відбудеться на Сент-Джеймс Парк о 18:30.

У перенесеному матчі 8 туру АПЛ Челсі протистоятиме Ліверпулю. Дві топові команди, які мали проблеми у цьому сезоні Прем'єр-ліги, але в останніх турах дали зрозуміти, що їм потрібні єврокубки найвищого гатунку. Останні матчі муж цими суперниками були дуже бойовими. У трьох з п'яти були нічиї, а у двох фіналах Ліверпуль перемагав лише у серії пенальті. Відбудеться поєдинок 4 квітня о 22:00.

Потім, 9 квітня, увага футбольних вболівальників буде прикута до матчу між Ліверпулем та Арсеналом, який пройде на Енфілді о 18:30. Свої чемпіонські амбіції Арсенал повинен демонструвати саме у таких матчах.

Вишнею на торті буде зустріч Арсенала проти Манчестер Сіті 26 квітня. І тут буде чемпіонський поєдинок, матч, де жодна команда не захоче поступатись навіть у силових єдиноборствах. Арсенал завітає на Етіхад, де на них буде чекати багатотисячна армія у голубих футболках, скандуюча гімн команди "Blue Moon". За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у Ман Сіті.