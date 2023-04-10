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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина другого повноцінного тижня квітня 2023 року буде частково присвячена подіям у єврокубкових змаганнях, тож до них буде прикуто найбільше уваги футбольних уболівальників. Уже традиційно два вечори Ліги чемпіонів УЄФА будуть змінюватись на не менш цікаві матчі в Лізі Європи та Лізі конференцій, тож кожен зможе на собі відчути атмосферу міжнародних турнірів. Для чергового футбольного вікенду за таких умов емоцій може й не вистачити.

Манчестер Сіті — Баварія

Вівторок, 11 квітня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Амбіції англійського Манчестер Сіті щодо здобуття статусу загальносвітового футбольного лідера в цьому сезоні проходять велике випробування. На внутрішній арені лондонський Арсенал небезпідставно може вважати себе ближчим на кілька кроків до здобуття чемпіонського титулу, аніж колектив Хосепа Гвардіоли, тоді як на міжнародній арені "містяни" проводили чергову впевнену кампанію, проте на стадії чвертьфіналу наразились на дуже складного опонента. І як тут не пригадати минулий досвід роботи іспанського керманича клубу з Манчестера, який припав саме на його перебування на чолі мюнхенської Баварії.

Але Гвардіола поїхав із розташування "Рекордмайстера" вже дуже давно, після чого в клубі відбулось уже кілька реорганізацій тільки на рівні менеджменту, не кажучи вже про посаду головного тренера. Одна з відносно свіжих новин — німецький фахівець Томас Тухель тепер тренує німецьку машину, і одразу ж при цьому виринає в спогадах той факт, що саме з ним на чолі лондонський Челсі долав Манчестер Сіті 29 травня 2021 року — день фіналу Ліги чемпіонів того сезону, коли англійський чемпіон був найближче у власній історії до довгоочікуваного трофею. А зараз вони зустрінуться знову, і при цьому на "містян" чинитиме тиск гонитва з Арсеналом, а на Баварію — уся та сукупність наслідків зміни головного тренера наприкінці сезону, яка й має супроводжувати цей важкий процес.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,75, імовірність нічиєї оцінюється в 4,17, а успіх Баварії — у 4,56.

Мілан — Наполі

Середа, 12 квітня, 22:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

Неаполітанський Наполі в поточному розіграші італійської Серії A це — щось. На "Партенопеї" хто тільки не встиг завчасно одягнути "золоті" комплекти нагород за досягнення в поточній кампанії, аби тільки вони хоч трохи проявили милосердя стосовно своїх наступних суперників. Проте "південці" виявились геть не безгрішними в своїй тріумфальній ході, про що стало відомо відносно нещодавно. Менше двох тижнів тому до Неаполі завітав Мілан, і після двох футбольних годин дуже цікавого протистояння на Дієго Армандо Марадона поїхав додому з приголомшливим результатом — 4:0. Перемога чинного чемпіона Італії над фактично майбутнім.

І якось ніяково, напевно, у той момент мало б стати всім тим, хто вважав, буцімто жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА подарувало Наполі путівку до наступного раунду, а не чергового потужного опонента натомість. Звісно, якщо подивитись на останні результати футболістів Стефано Піолі, то, будемо відверті, яка там Ліга чемпіонів? Нічиї проти Емполі (0:0), Салернітани (1:1) чи поразки від Фіорентини (1:2) та Удінезе (1:3) мають нам указувати на силу "россонері"? Певна річ, що, нехай і неідеальні, але все ж таки переможні та більш тривалі серії Наполі, які подекуди дійсно перериваються ось такими несподіваними поразками, виглядають яскравіше. Але, усе ж таки, це — Ліга чемпіонів, і тут у Мілана є значна перевага в досвіді, який тепер було б непогано прищепити поточному складу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Наполі. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 2,69, імовірність нічиєї оцінюється в 3,33, а успіх Мілана — у 2,81.

Реал Мадрид — Челсі

Середа, 12 квітня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Мадридський Реал може завершити сезон без жодного здобутого трофею. Таке припущення дійсно може збити з пантелику й про це дійсно йшлось у контексті протистояння "галактікос" у матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти каталонської Барселони на минулому тижні. А потім "бланкос" виграли на Камп Ноу (4:0), після чого відправились у пару до Осасуни готуватись до вирішального матчу. Здавалось, що ось воно — сподівання на належне та яскраве завершення сезону, проте вже за кілька днів Реал поступився Вільярреалу в Ла Лізі на власному полі (2:3), і раптово всі згадали про відставання команди в 12 балів від одвічного супротивника, яке вже сьогодні може збільшитись до 15 очок.

Що ж, у такому випадку за лишається тільки Ліга чемпіонів, у рамках якої Реал перебуває в трохи спантеличеному стані перед майбутніми чвертьфінальними протистояннями. Справа полягає в супернику — лондонському Челсі. Якщо подивитись на результати "синіх" останнім часом, то можна здивуватись непомітністю перемог на тлі суцільних нічиїх та поразок. А якщо поглянути до турнірної таблиці, то десь нижче екватора, можливо й удасться розгледіти лондонський колектив. А ще варто пригадати, що "пенсіонери" тільки-но повторно призначили Френка Лемпарда, який у першому ж матчі програв Вулвергемптону (0:1). І де в цьому контексті опис учасника плей-оф Ліги чемпіонів? Саме тому й непередбачуваним виглядає цей Челсі для Реала, бо навіть щодо майбутньої ігрової моделі команди виникає чимало запитань.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал Мадрид. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,70, імовірність нічиєї оцінюється в 3,92, а успіх Челсі — у 5,28.

Манчестер Юнайтед — Севілья

Манчестер, 13 квітня, 22:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Англійський Манчестер Юнайтед має історичну славу затятого борця за трофеї різного ґатунку, проте останніми роками лише поодиноким фахівцям та за рідкими випадками вдавалось потішити вболівальників команди яскравими здобутками. Одним із таких світлих моментів, безперечно, був головний трофей Ліги Європи УЄФА в сезоні-2016/17, який команда здобувала на чолі з португальцем Жозе Моурінью. Наразі ж "Червоних дияволів" очолює нідерландець Ерік тен Гаг, проте, судячи з його риторики та амбіцій, він також був би доволі охочим до визначного здобутку вже в дебютному сезоні в клубі.

Хтось справедливо може нагадати, що Юнайтед із цим керманичем уже встигли здобути Кубок Ліги в фіналі проти Ньюкасла десь місць тому. Проте ми всі гарно знаємо про ставлення й самих англійців до цього турніру, а Кубок УЄФА хоча б "блищить" якось більш яскраво. Проте на шляху до перемоги в поточному розіграші в команди з Манчестера стоятиме Севілья, яка за нетривалу історію Ліги Європи, як правонаступника колись Кубка ярмарок, а пізніше — Кубка УЄФА, уже чотири рази вигравала цей турнір. І хоча Хосе Менділібар ніяк не може співставити свій особистий кабінет трофеїв із аналогічним у Унаї Емері, а його команда наразі ледь дістає до екватора іспанської Ла Ліги, досвіду "нервіонців" усе ж вистачило для того, аби дістатись високої стадії, тож і надалі вони продовжуватимуть боротьбу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 1,39, імовірність нічиєї оцінюється в 4,99, а успіх Севільї — у 8,41.