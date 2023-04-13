Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Баєр та Юніон

За версією букмекерів, Баєр – лідер майбутньої зустрічі: перемога німців оцінюється коефіцієнтом 1.53, а перемога бельгійців – 6.60.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.50.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Баєр переможе та не пропустить. Така подія пропонується показник 1.93. Варто спробувати!

Крім того, Баєр здатний перемогти і у таймі, і у матчі. Коефіцієнт – 2.07.

Матч Баєр – Юніон відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 22:00 за київським часом.