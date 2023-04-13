Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Манчестер Юнайтед та Севілья.

За версією букмекерів, Манчестер Юнайтед – фаворит майбутньої зустрічі: перемога манкуніанців оцінюється коефіцієнтом 1.40, а перемога іспанців – 8.70.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.00.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Севілья не має шансів проти колективу Еріка тен Гага. Тому МЮ має перемагати і в таймі, і в матчі. Коефіцієнт – 1,84.

Чи можлива нічия в одному з таймів? Цілком. Але ми все ж таки ризикнемо поставити на те, що Манчестер Юнайтед переможе в обох таймах.

Також ми вважаємо, що будуть голи в обох таймах. Коефіцієнт — 1.62.

Матч Манчестер Юнайтед – Севілья відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 22:00 за київським часом.