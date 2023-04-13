Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Ювентус та Спортінг.

За версією букмекерів, Ювентус – фаворит майбутньої зустрічі: перемога туринців оцінюється коефіцієнтом 1.83, а перемога потугальців – 5.20.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.45.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Ювентус на своєму полі має перемагати та не пропускати. На таку подію пропонується показник 1.64.

Крім того, ми віримо, що Ювентус здатний перемогти і у таймі, і у матчі. Коефіцієнт – 2.62.

І ми не чекаємо на нічию в жодному з таймів. Коефіцієнт – 2.74.

Матч Ювентус — Спортінг відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 22:00 за київським часом.