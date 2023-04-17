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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина третього повноцінного тижня квітня 2023 року знову буде частково присвячена подіям у єврокубкових змаганнях, тож до них буде прикуто найбільше уваги футбольних уболівальників. Уже традиційно два вечори Ліги чемпіонів УЄФА будуть змінюватись на не менш цікаві матчі в Лізі Європи та Лізі конференцій, тож кожен зможе на собі відчути атмосферу міжнародних турнірів. Проте вже цими вихідними на нас очікує Класичне українське протистояння, тож і для нього треба буде знайти трохи вільного часу.

Наполі — Мілан (перший матч — 0:1)

Вівторок, 17 квітня, 22:00. Стадіон Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Для того щоб змінити сприйняття окремої дуелі в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА інколи буває достатньо всього однієї гри. Таким матчем на минулому тижні стала перша зустріч поміж Міланом та Наполі на Сан Сіро, за підсумком якої гості залишились дуже незадоволені власним виступом. По-перше, "Партенопеї" програли, нехай і з мінімальним рахунком, що залишатиме їх у грі в домашньому протистоянні до останнього. По-друге, колектив Лучано Спаллетті через вилучення Замбо-Ангісса залишився без ключового центрального півзахисника в поточному сезоні, а це вже дійсно схоже на проблеми стратегічного масштабу.

По-третє, Наполі не зуміли продовжити переможну ходу в італійській Серії A минулими вихідним, зіграв удома проти Верони внічию (0:0). Звісно, що з такою перевагою за кількістю здобутих балів над усіма переслідувачами в чемпіонаті, "південці" найближчим часом можуть не зважати на такі невдачі, проте це вже схоже більше на симптоми потенційних проблем більшого калібру. Команда Спаллетті фактично не дослухалась до порад на тлі розгрому від "россонері" в чемпіонаті кількома тижнями раніше, і через це ризикують зіпсувати романтичну атмосферу довкола майбутнього здобуття "скудетто". А футболісти Стефано Піолі тим часом на програють вже чотири гри поспіль, нехай і після перемоги в Неаполі вони в Серії A лише зіграли внічию проти Емполі та Болоньї.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Наполі. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,76, імовірність нічиєї оцінюється в 3,68, а успіх Мілана — у 5,10.

Севілья — Манчестер Юнайтед (перший матч — 2:2)

Четвер, 20 квітня, 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія)

Англійський Манчестер Сіті грав собі в першому матчі проти андалузької Севільї на власному полі, перемагав із рахунком 2:0, та й надалі б грав у такому ж самому дусі. Але Ерік тен Гаг почав гратись із замінами наприкінці гри, і в підсумку самостійно позбавив себе можливості компенсувати несподівану втрату Ліссандро Мартінеса на останніх хвилинах. Суперники це відчули одразу й на власному єврокубковому досвіді зрівняли рахунок за підсумком потужної навали. Як підсумок, у матчі-відповіді кожна команда має починати все з початку, проте цього разу трибуни будуть обернуті проти "Червоних дияволів".

А Юнайтед тим часом у гостях і без того грає з великими труднощами. Каталонській Барселоні, як приклад іспанської команди, вони вже програвали в цьому сезоні на Камп Ноу, а ось у Реала Сосьєдад, навпаки, вигравали ще на груповому етапі. У чемпіонаті тим часом були поразки як від лондонського Арсенала та Манчестер Сіті, так і невдачі проти команд меншого калібру — Ліверпуля, Астон Вілли, та Крістал Пелес. До переліку яких можна віднести Севілью? Напевно, що до жодного з перерахованих. Команда Хосе Меділібара грає від матчу до матчу, але робить це здебільшого дуже невпевнено в поточному сезоні. Однак, якщо вже на Олд Траффорд команда зачепилась за потрібний результат із абсолютно програшної позиції, то й на власному полі матиме на це можливість розраховувати. Перемога над Валенсією минулими вихідними має додати трохи впевненості.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 2,12, імовірність нічиєї оцінюється в 3,65, а успіх Севільї — у 3,47.

Динамо Київ — Шахтар

Субота, 22 квітня, 17:00.

Ставлення до Класичного українського протистояння в цьому сезоні є особливим. Чи не вперше за багато років донецький Шахтар та київське Динамо взагалі не мають точок доторку поміж собою в боротьбі за чемпіонський титул станом на момент чергової очної зустрічі. 12 балів — саме стільки наразі поділяє "гірників" та "біло-синіх", які йдуть на першій та четвертій сходинці турнірної таблиці відповідно. Ще б пригадати, коли таке в останнє було на настільки пізній стадії футбольного року.

Проте на принциповість двобою цей фактор, вочевидь, не матиме впливу. Не без проблем долають складнощі поточної кампанії обидві команди, тож чергова зустріч Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою має показати, наскільки румунський фахівець удало порається з виведенням свого нинішнього колективу з важкого кризового стану. Уболівальникам киян певно що набридло бачити, як улюблена команда втрачає очки в матчах проти суперників не з верхньої половини таблиці, хоча й може дозволити собі обіграти Дніпро-1 у окремій дуелі (1:0). Цікаво, що перемога потрібна й Шахтарю, але виключно для збереження відриву від Дніпра-1.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Ігора Йовічевіча становить 1,94, імовірність нічиєї оцінюється в 3,80, а успіх Динамо Київ — у 3,65.

Барселона — Атлетіко

Середа, 12 квітня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Щось пішло не так у таборі каталонської Барселони одразу після поразки від мадридського Реала в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії (0:4), і після двох нічиїх у національній першості перевага над принциповими суперниками в турнірній таблиці почала потрохи танути. Проте не й без того достатні 11 очок відриву наразі мають бентежити колектив Хаві, а то й факт, що ворота Жирони та Хетафе так і залишились недоторканими за підсумком очних протистоянь у другому колі (обидві гри – 0:0). І це все відбувається на тлі необхідності грати проти мадридського Атлетіко найближчим часом, суперника, що, схоже, віднайшов себе.

Шість поспіль переможних зустрічей у Ла Лізі — наразі в іспанській першості просто відсутня команда, яка могла б похизуватись аналогічною серією, що вже мають підопічні Дієго Сімеоне. Що характерно, "матрацники" не завжди грають у притаманний аргентинцю задушливий футбол, і тому ми інколи ще можемо побачити вибухи накшталт перемоги над Севільєю (6:1) чи Валенсією (3:0). Це станом на момент проведення першої зустрічі поміж цими командами в цьому сезоні до Атлетіко були запитання стосовно належних ігрових кондицій. Проте наразі команда заряджена не просто на боротьбу за третю сходинку, на якій уже перебуває з відривом у дев’ять очок над переслідувачами, а залюбки готова посунути Реал, якщо випаде така нагода.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,97, імовірність нічиєї оцінюється в 3,37, а успіх Атлетіко — у 4,05.