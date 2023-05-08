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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина останнього повноцінного тижня квітня 2023 року вчергове буде позбавлена подій у єврокубкових змаганнях, проте увагу футбольних уболівальників знову вдасться залучити до подій на внутрішніх аренах. Англійська Прем’єр-ліга так само вийде на передній план посеред тижня, тоді як на вихідних можна буде трохи відпочити перед поверненням єврокубків.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Вівторок, 9 травня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Два величні міланські клуби можуть ображатись скільки завгодно, але для переважної більшості футбольних уболівальників майбутнього переможця Ліги чемпіонів УЄФА буде визначено саме за результатами матчів поміж чинними чемпіонами Іспанії та Англії.

Що цікаво, мадридський Реал на внутрішній арені вже майже остаточно втратив шанси на захист свого титулу, тоді як Манчестер Сіті, поки що, відчайдушно перемагає лондонський Арсенал у чемпіонській гонитві. Проте все це питання суто внутрішнього ринку, які ці два великі європейські клуби не стануть залучати до очного протистояння.

Перша зустріч поміж командами Карло Анчелотті та Хосепа Гвардіоли відбуватиметься на Сантьяго Бернабеу, де майже рівно рік тому сталось одне з численних футбольних див цього турніру. Родріго Гоес дублем на останніх хвилинах затягнув фактично програну дуель у компенсований час, де Карім Бензема остаточно добив залишки морального стану суперників.

Ці два виконавці й досі визначають настрій Реала, проте й Сіті з того часу мало в чому змінився суто за складом. Хіба що, у Гвардіоли тепер є омріяний суперфорвард Ерлінг Голанд, тож захисту "галактікос" потрібно бути обачними вже з першої гри.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 2,22, імовірність нічиєї оцінюється в 3,73, а успіх Реала — у 3,18.

Мілан — Інтер

Середа, 10 травня, 22:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

На це протистояння в Італії очікують настільки ж сильно, як фанати Наполі очікували на перемогу команди в Серії A. Цікаво, що саме "Партенопеї" мали можливість не допустити утворення суто міланської пари, однак прогнози скептиків щодо стану команди Стефано Пьолі жодним чином не виправдались.

Мілан повернувся. Не тільки в плані здобутих за останній час результатів, а й у суто ментальному контексті. Так, "россонері" на внутрішній арені ще навіть не потрапляють до зони Ліги чемпіонів напряму, проте колектив відчув смак перемог на міжнародній арені, тож тепер його вже буде дуже складно зупинити.

Але за ходом сезону повернувся й міланський Інтер. Сімоне Індзагі ледь не виставляли за двері, коли в березні в команди була дуже невдала серія, проте в підсумку "змії" таки здолали туринський Ювентус на шляху до фіналу Кубка Італії, повернулись то четвірки найкращих команд країни, а в останніх п’яти матчах узагалі не знали, що таке невдача.

При цьому суперники в Інтера були рівня не тільки "зебр", а й Роми та Лаціо, що після важкого двобою проти Бенфіки було ще тим випробуванням. Але Інтер знову бачить перед собою мету потрапити до фіналу Ліги чемпіонів, і якщо це відбудеться на тлі перемоги над сусідами за містом, то сезон буде визнано вдалим за будь-якого сценарію.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,51, імовірність нічиєї оцінюється в 3,18, а успіх Мілана — у 3,12.

Ювентус — Севілья

Четвер, 11 травня, 22:00. Стадіон Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Італійські команди цього року взагалі мають незвично великі успіхі в фінальних раундах європейських змагань і на півфінальному етапі Ліги Європи УЄФА також присутні два представники країни з Апеннінського півострова.

Ось тільки туринському Ювентусу та Ромі де в чому пощастило не потрапити один на одного за крок до фіналу, проте цілком імовірно побачити ці дві команди саме у вирішальному протистоянні. Шлях команди Массіміліано Аллегрі при цьому буде проходити крізь двобій проти андалузької Севільї, для якої цей турнір є ледь не "домашнім" змаганням.

І хоча Хосе Луїс Меділібар особливо не хапає зірок із неба разом із командою на внутрішній арені, проте після перемоги над Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді (3:0) ніхто не зможе сказати, що в його команди недостатній рівень бойового духу. Ще й як достатні, бо недарма "нервіонці" наразі намагаються здертись якомога вище в турнірній таблиці національної першості на тлі взагалі провального старту кампанії на внутрішній арені.

Склад андалузців так само потужний, команда чимало забиває, але й чимало пропускає у власні ворота, тоді як Ювентус може похизуватись лише поверненням 15 очок у турнірній таблиці, проте на цьому тлі команда Аллегрі лише нещодавно зупинила серію з п’яти матчі без перемог поспіль.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Массіміліано Аллегрі становить 1,73, імовірність нічиєї оцінюється в 3,68, а успіх Севільї — у 5,13.

Рома — Баєр

Четвер, 11 травня, 22:00. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

У іншій півфінальній парі Ліги Європи УЄФА також знайдеться місце для команди з Італії. Рома на чолі з культовим Жозе Моурінью погрожує всьому світу здобути Кубок УЄФА на тлі минулорічної перемоги в дебютному в історії розіграші Ліги конференцій, що стало б красномовним свідченням прогресу колективу під керівництвом португальського фахівця.

Проте на шляху "вовків" стоятиме леверкузенський Баєр із фахівцем-початківцем Хабі Алонсо, якому вже пророкують стрімке підвищення за кар’єрними сходами найближчого трансферного вікна.

Для цього іспанцю було потрібно подолати важкий шлях на чолі проблемних "фармацевтів", які щосили намагаються вчепитись за місця в єврокубковій зоні на внутрішній арені, але при цьому можуть забезпечити собі взагалі потрапляння взагалі безпосередньо до Ліги чемпіонів, якщо виграють Лігу Європи. Чи можливо це в поточному стані команди Алонсо?

Напевно, що так само можливо, як і спостерігати за прогресом Рояль Уніона, якого зупинили на попередньому етапі змагань саме німці. Хоча Рома тим часом здолала до болю знайомий нам нідерландський Феєнорд, тож тут ще неясно, хто кого.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью становить 2,13, імовірність нічиєї оцінюється в 3,37, а успіх Баєра — у 3,66.