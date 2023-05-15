Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина третього тижня травня 2023 року вчергове буде супроводжуватись баталіями на міжнародному рівні, які в підсумку мають нас підвести до потенційного визначення чемпіона англійської Прем’єр-ліги.

Інтер — Мілан (перший матч — 2:0)

Вівторок, 16 травня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Два величні міланські клуби посеред минулого тижня вже влаштовували поміж собою запеклий двобій, щоправда "червоно-чорна" сторона в ньому відіграла на належному рівні лише один тайм. Мілан програв у два м’ячі, що відповідно змушуватиме команду Стефано Піолі йти відігравати цю одну з найбільш хитких переваг за рахунком серед усіх футбольних варіантів. Як це потрібно робити, наочно показали суперники в першій грі, тож вигадувати ровера в "россонері" немає особливої потреби.

А ось чи може зіграти Мілан у його поточному стані так, як зіграв Інтер тиждень тому — невирішене питання. Команда програла Спеції минулими вихідними з таким самим рахунком, що стало для неї вже третьою втратою очок у Серії A на відтинку п’яти матчів. Із такими темпами не те що до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, а й до четвірки найкращих команд країни можна не потрапити. Інша справа — Інтер, який уже й забув, що таке не здобувати перемогу на тлі своєї серії в сім успішних матчів. Лісабонська Бенфіка була останньою, хто зупинив команду Сімоне Індзагі (3:3), але після першого матчу з фаворитом пари все здається зрозумілим.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,08, імовірність нічиєї оцінюється в 3,39, а успіх Мілана — у 3,97.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид (перший матч — 1:1)

Середа, 17 травня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Перша гра двох європейських важковаговиків та донедавна рівних за статусом чинних чемпіонів власних країн не дав нам жодної відповіді стосовно майбутнього представника цієї пари у фінальному двобої. Манчестер Сіті та мадридський Реал зіграли видовищну партію в футбольні шахи на чолі з геніями тренерського фаху, проте від того ситуація більш очевидною для нас не стала — команди з однаковим прагненням хочуть потрапити до заключного етапу змагань, проте не готові вдатись до відчайдушного ризику. Утім, це також було зрозуміло ще після оголошення результатів жеребкування поточної стадії Ліги чемпіонів.

Вихідні повнішої картини нам також не надали — "містяни" продовжили шлях до захисту чемпіонського титулу перемогою над Евертоном на виїзді (3:0), тоді як "галактікос" виграли мадридське дербі в Хетафе (1:0), проте згодом все одно каталонська Барселона завчасно здобула чемпіонський титул. Перегони на внутрішній арені Реал таким чином програв, тож до завершення кампанії йому буде достатньо не віддати "срібну" сходинку переслідувачам. Проте це буде бентежити команду Анчелотті перед прийдешньою грою, а ось Ерлінг Голанд, трибуни Етіхада та геть не завжди приємний досвід виїздів до Англії — точно будуть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,62, імовірність нічиєї оцінюється в 4,51, а успіх Реала — у 5,17.

Севілья — Ювентус (перший матч — 1:1)

Четвер, 18 травня, 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія)

Колектив Массіміліано Аллегрі мав поступатись у першому матчі півфіналу на власному полі. У цьому немає жодних сумнівів серед пересічних уболівальників, яким довелось переглянути протистояння на Альянц Стедіум. Але "зебри" забили на останніх секундах компенсованого часу, завдяки чому нівелювали всі зусилля команди Хосе Луїса Меділібара. До певної міри Севілья може почувати себе Манчестер Юнайтед, проте на Рамон Санчес Пісхуан вона все ж таки поїде в ролі господаря, тож не повинна стрибнути на ті ж самі граблі, що й "Червоні дияволи".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Севілья. Коефіцієнт на перемогу команди Хосе Луїса Менділібара становить 2,42, імовірність нічиєї оцінюється в 3,31, а успіх Ювентуса — у 3,15.

Баєр — Рома (перший матч — 0:1)

Четвер, 18 травня, 22:00. Стадіон БайАрена (Леверкузен, Німеччина)

У складі обох півфінальних пар Ліги Європи УЄФА не було фаворита за підсумком жеребкування, бо кожна з чотирьох команд прагне використовувати перевагу власного поля. І якщо туринський Ювентус це твердження поставив під сумнів, то Рома — ні. Черговий представник Італії на високій стадії міжнародних змагань виграв першу дуже непросту гру, тому тепер поїде до леверкузенського Баєра захищати свої здобутки. Зробити це буде дуже непросто, бо Хабі Алонсо на чолі "фармацевтів" уже палко жадає здобути перший великий трофей у тренерській кар’єрі, хоча падкого на подібні перемоги Жозе Моурінью ще треба в цьому прагненні перевершити.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баєр. Коефіцієнт на перемогу команди Хабі Алонсо становить 2,04, імовірність нічиєї оцінюється в 3,51, а успіх Роми — у 3,86.

Манчестер Сіті — Челсі

Неділя, 21 травня, 18:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Останній крок — найважчий. Спростувати чи підтвердити це має Манчестер Сіті під час свого фінального ривку в гонитві за захистом чемпіонського титулу. Лондонському Челсі відверто не повезло — команда Френка Лемпарда виглядає жертовним ягням у вирішальному матчі сезону в Англії в плані визначення володаря "золотих" медалей, однак у будь-який момент уразливий колектив має шанс нас здивувати. Матч посеред тижня проти Реала з відкритим сценарієм — ось, за що мають чіплятись "сині" в прийдешній грі. Сіті точно витратить багато сил у тій грі, але щось підказує, що Хосеп Гвардіола на звітній тиждень уже зробив ключову ставку цього сезону.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,27, імовірність нічиєї оцінюється в 6,19, а успіх Челсі — у 10,34.