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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА минулими вихідними поставив масну крапку на цьому виснажливому клубному сезоні, але футбольний рік усе одно перебуває в самому розпалі, адже тепер на нас очікуватимуть матчі національних збірних. До кваліфікації на Євро-2024, фінальної частини Ліги націй УЄФА та звичайних товариських матчів уболівальники можуть ставитись як завгодно, проте футболістів це не звільнятиме від відповідальності представляти власні країни. А отже й інтрига віднайде власне місце.

Україна — Мальта

Понеділок, 12 червня, 19:00. Стадіон Антона Малатінскего (Трнава, Словаччина)

Якщо у вболівальників збірної України ще залишилось хоч трохи нервових клітин після перегляду матчу проти Північної Македонії (2:3) у цьому червневому циклі, то можна запросити їх на перегляд ще однієї гри Головної команди країни. Усе, уключно з коментарями головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва, указує нам на те, що легкої прогулянки не варто очікувати, тож проти "острів’ян" на нас чекатиме черговий епізод складної кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, перебіг якої, поки що, складається не на нашу користь.

Хоча це й було зрозуміло ще тоді, коли оголосили склад квінтету C, до якого потрапила українська збірна. Так чи інакше, але Англія та Італія — дві провідні футбольні країни Старого Світу, тож наше завдання зводиться наразі до простого формулювання — по два рази перемогти Мальту та Північну Македонію, а там уже можна й подивитись на варіанти.

Одну з чотирьох цих "обов’язкових" перемог ми вже здобули, нехай і надзвичайно великими зусиллями. Проте можна було помітити, що тренерський штаб тримає руку на пульсі подій, що, усе ж таки, трохи нас обнадіює. У Мальти наразі немає жодного залікового балу в активі та лише один забитий м’яч за восьми пропущених — нехай така ж кількість очок і залишається, а над власною різницею нам теж варто подумати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,12, імовірність нічиєї оцінюється в 9,93, а успіх Мальти — у 19,60.

Ісландія — Португалія

Вівторок, 20 червня, 21:45. Стадіон Лаугардальсвьоллур (Рейк'явік, Нідерланди)

Десь після чемпіонату світу-2022 в Катарі крига скресла та почався хаотичний рух головних тренерів поміж національними збірними в багатьох футбольних асоціаціях Європи. Португалію цей процес не оминув, тож кваліфікацію на наступний великий міжнародний турнір "європейські селесао" розпочинали вже під керівництвом Роберто Мартінеса. Спочатку, до призначення іспанця ставились скептично, бо одразу змінився тактичний малюнок команди та, відповідно, набір виконавців, які той залучає до матчів. Однак поступово робочий процес стабілізувався й на виході ми отримали цілком непоганий варіант.

Від Португалії у відбірковій групі J потрібно небагато — не наробити дурниць та спокійно вийти з першої сходинки на Євро-2024, бо суперники рівня Словаччини, Люксембургу, Боснії і Герцеговини, Ісландії та Ліхтенштейну особливо не вражають своїми іменами. Ось і мають "хрестоносці" 13 голів без відповіді в своєму активі за попередні три переможні гри. Звичайно, зараз усі говорять про матчі проти Словаччини восени, однак і наприкінці літа команда Мартінеса може зазнати труднощів у виїзній грі проти Ісландії — де ж, як не поміж острівним камінням може загрузнути ці машина, що вже набрала ходи.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса становить 1,34, імовірність нічиєї оцінюється в 5,30, а успіх Ісландія — у 9,61.

Україна U-21 — Хорватія U-21

Середа, 21 червня, 19:00. Стадіон Рапід-Джулешті (Джулешті, Румунія)

Якщо хтось вважав раніше, що й без того довготривалий сезон не може бути розтягнутим ще довше, то для таких уболівальників і підготували молодіжний чемпіонат Європи-2023 в Румунії та Грузії наприкінці червня. Україна матиме своє представництво на цьому міжнародному форумі, однак завдання перед нашими хлопцями буде стояти надзвичайно складне вже на груповому етапі. Одні з господарів турніру, іспанці, а також хорвати — у кожної з цих трьох "молодіжок" є чимало якісних виконавців у заявках.

Але головна хороша новина перед початком цього міжнародного форуму вже нам відома — Руслана Ротаня обмежили виконанням обов’язків лише керманича вікової групи до 21 року, тож справи на клубному рівні чи робота в Головній команді країни його вже не має обходити найближчим часом. Залишається лише зосередитись на тому, як реалізувати наш власний потенціал, бо, судячи з прізвищ у заявці накшталт Трубіна, Мудрика, Ваната, Вівчаренка, Сироти, Судакова, Бондаренка, Бражка та багатьох інших — усе в нас має бути в повному порядку. Проте вже не раз траплялось так, що склад на міжнародні змагання йде багатообіцяючий, але в підсумку повертається з порожніми руками. А тут ще й путівка на Олімпійські ігри розігрується, тож є, за що боротись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Хорватія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Драгана Скочича становить 2,23, імовірність нічиєї оцінюється в 3,26, а успіх України U-21 — у 3,45.