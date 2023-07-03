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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Входимо до вже точно останнього тижня сезону з матчами молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року станом на момент початку кваліфікації. На полях Румунії та Грузії вже триває стадія півфіналу, у якій нам навіть буде, за кого палко вболівати, завдячуючи успіху команди Руслана Ротаня.

Ізраїль U-21 — Англія U-21

Середа, 5 липня, 19:00. Стадіон Аджарабет-Арена (Батумі, Грузія)

Цікаве збіг обставин можемо спостерігати в цьому міжнародному турнірі, адже півфінальні пари команд у підсумку утворили ті колективи, які вже мали досвід зустрічі поміж собою на груповому етапі. Ізраїль фінішував другим у квартеті C, який виграла без жодного шансу для суперників Англія, після чого команда Лі Карслі, ніби знущаючись, перемогла представників Португалії в чвертьфіналі (1:0). У тому матчі здавалось, що "три леви" настільки добре відчуваються власну міць, що дозволяють грати суперникам настільки розкуто, наскільки це взагалі можливо, аби лишень не заважало англійцям здобувати необхідний результат.

Безперечно, після вильоту збірної Франції з турніру, на чемпіонаті Європи залишається лише один неприхований фаворит — саме "острів’яни", які за два наступні матчі мають довести всім, що недарма довкола них настільки багато розмов останнім часом. А команда там дійсно шалена за складом виконавців. Утім, потенційні зірки майбутнього є й у Ізраїля, який у чвертьфіналі лише в серії пенальті подужав Грузію. На груповому етапі команда Гая Лузона поступилась англійцям без жодних шансів (0:2), тож у них буде можливість відповісти за спортивними канонами. Та чи вистачить одного лишень дриблінгу та удару Оскара Глуха для подолання захисту англійців, чи стеля цьогорічного ізраїльського молодіжного футболу вперлась у півфінальний раунд?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Лі Карслі становить 1,46, імовірність нічиєї оцінюється в 4,40, а успіх Ізраїля U-21 — у 7,03.

Іспанія U-21 — Україна U-21

Середа, 5 липня, 22:00. Стадіон Стяуа (Бухарест, Румунія)

Головна перемога молодіжної збірної України на цьому турнірі вже здобута — ми гратимемо на Олімпійських іграх наступного року в Парижі вперше в своїй історії. Але, якщо вже вибили з розіграшу турнірну одного з головних фаворитів на перемогу, то чого б зупинятись лише на цьому? Команді Руслана Ротаня знову доведеться грати проти збірної Іспанії, як і на груповому етапі, проте навіть не намагайтесь відшукати паралелей поміж тією нічиєю з рахунком 2:2 та прийдешньою грою, бо перед нами буде геть інша "Фурія Роха" й геть інша Україна.

Тоді що ми, що суперники, зіграли резервними складами, тому інформації від заключного матчу групового етапу без відчутного турнірного навантаження майже немає. Іспанці мали прогнозовані проблеми в чвертьфінальній грі проти Швейцарії (2:1), проте суперники явно не впорались із навантаженням, що також було прогнозовано, бо всі чотири матчі вони провели ледь не однаковим складом. Звісно, чимало сил забрала в нас перемога над Францією, проте здобутий емоційний заряд ввижається таким, що дозволить компенсувати зайвий день відпочинку в опонентів, який, насправді, знадобився б і нам.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Санті становить 1,77, імовірність нічиєї оцінюється в 3,86, а успіх України U-21 — у 4,46.