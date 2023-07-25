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FAVBET та київське Динамо дійшли згоди не продовжувати партнерський контракт.

Цим рішенням завершується історія п’ятирічної співпраці.

Дякуючи гравцям, тренерам, керівникам та всім відданим вболівальникам Динамо за п’ять яскравих років, у FAVBET створили відео з найяскравішими моментами співпраці — від гучних перемог у Премєр-лізі до перфомансів на трибунах. Пригадайте, як це було:

"Динамо — частина історії всього українського футболу, і ми щасливі, що разом нам вдалось вписати у неї ще декілька пам’ятних сторінок. Останні роки принесли країні багато випробувань, але навіть у таких умовах нам вдавалось гуртувати фанів навколо спільних перемог, розвивати спорт та втілювати проєкти, що виходили далеко за межі футбольних майданчиків", — розповідає Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов.

Київське Динамо та FAVBET уклали партнерську угоду, поставивши за мету не обмежуватись логотипом на футболці, а вивести співпрацю між спонсором та клубом на новий рівень — працювати над популяризацією футболу та розвитком великих спільних проєктів.

Протягом наступних п’яти років FAVBET та Динамо вдалось значно розширити динамівське ком’юніті в Україні та прокачати рівень культури вболівання. Партнери додали вражень фанатам, створивши брендований фан-сектор на домашньому стадіоні клубу, а також впровадивши розваги та розіграші призів під час матчів. FAVBET зробили подарунок фанатам «Динамо», підтримавши випуск документального екшн-фільму "Невідоме Динамо".

Було й багато соціальних ініціатив — від благодійних кіберспортивних турнірів FIFA 22 #MatchForPeace до дружніх матчів, що закликали світову спільноту підтримати Україну у боротьбі з агресором. П’ятирічна співпраця була сповнена й знаковими перемогами.

Команда FAVBET щиро дякує Динамо за п’ять років плідної співпраці. Бажаємо нових перемог та якнайшвидше повернутись до ігор під мирним небом.