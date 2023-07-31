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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень знову подарує нам можливість спостерігати за матчами кваліфікаційних раундів єврокубків, однак цього разу настрої вже не такі оптимістичні, адже ми бачили, на що зараз реально спроможні представники нашої країни. А вже на вихідних повернеться УПЛ з одразу кількома інтригуючими двобоями.

Панатінаїкос — Дніпро-1 (перший матч — 3:1)

Вівторок, 1 серпня, 20:30. Стадіон Апостолос Ніколаїдіс (Афіни, Греція)

Майже тиждень минув поміж матчами другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, а завдання для жодної з команд не змінилось — потрібно торувати собі шлях до наступного етапу відбору. Однак дніпровський Дніпро-1 навідається до Афін із неприємним багажем у три пропущених голи в першій зустрічі, тож добре, що Танчик таки заштовхав той м’яч у ворота Панатінаїкоса на останніх хвилинах.

Команда Олександра Кучера лише в стартові хвилини справляла приємне враження власною грою, проте потім пропустила вперше й розсипалась настільки, що зібралась на останніх хвилин 5-10 протистояння. Подібне ми вже бачили торік, і чим усе завершилось також відомо. Однак цього разу такого піке з пониженням аж до Ліги конференцій виконати не вдасться, тож або Дніпро-1 нарешті схаменеться, або Шахтарю знову доведеться змиритись із долею єдиного бійця від нашої країни в Лізі чемпіонів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Панатінаїкос. Коефіцієнт на перемогу команди Івана Йовановича становить 1,57, імовірність нічиєї оцінюється в 4,20, а успіх Дніпра-1 — у 5,84.

Діла — Ворскла (перший матч — 1:2)

Четвер, 3 серпня, 20:00. Стадіон Тенгіз Бурджанадзе (Горі, Грузія)

У полтавської Ворскли в матчі проти третьої за силою команди Грузії зразка минулого розіграшу справи йшли все ж таки трохи краще, але підопічні Віктора Скрипника також поступались за ходом протистояння до певного моменту. Однак це була б не Ворскла, якби не створила привід для несподіваного порятунку фактично з нічого та ще й із красивими забитими м’ячами. У підсумку, на полі суперників "зелено-білі" починатимуть гру з перевагою в один м’яч, яка взагалі ні про що не свідчить, але дає хоч трохи впевненості в собі.

Проблема полтавців, як і у дніпрян, полягає в тому, що вони не грали матчі національної першості вихідними через складну логістику. Хоча саме їхня очна зустріч десь на нейтральній території набагато б краще виглядала як спаринг із високим рівнем відповідальності, аніж тижневе перебування поза футбольним полем. На щастя, обидва наших суперники також перебували поза офіційними двобіями, тож хоч у цьому буде рівновага.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Діла. Коефіцієнт на перемогу команди Андрія Демченка становить 2,61, імовірність нічиєї оцінюється в 3,07, а успіх Ворскли — у 2,82.

Зоря — Кривбас

Неділя, 6 серпня, 17:00

"Бронзові" призери минулого розіграшу української Прем’єр-ліги програли свій перший матч під керівництвом нового головного тренера Ненада Лалатовича. Та ще й зробили це в зустрічі проти львівського Руху (1:2), який у цьому сезоні вперто йде до рекорду за найменш віковим складом серед учасників змагань. При цьому "чорно-білі" ще й перемагали за ходом гри, але відпустили перевагу в заключній частині протистояння. Якщо саме так накладає відбиток відсутність Патріка ван Леувена на керівній посаді, то справи дійсно кепські.

Криворізький Кривбас тим часом головного тренера не змінював, як не змінився й сам Юрій Вернидуб. Спочатку нагарчав за ходом гри проти Олександрії на Руслана «Русіка» Ротаня, після чого перемкнув увагу на головного арбітра Ярослава Козика, а його команда тим часом поступилась через безглузду помилку захисника Бескоровайного ще на самому початку гри (0:1). Не дуже-то й схоже, що з такими результатами на старті можна потім претендувати на єврокубки, однак це тільки початок сезону, а склад у Кривбасу все одно залишається цікавим.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Зоря. Коефіцієнт на перемогу команди Ненада Лалатовича становить 1,73, імовірність нічиєї оцінюється в 3,82, а успіх Кривбасу — у 4,50.