Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у грі за участю колишніх грандів іспанського футболу.

Новий сезон іспанської Ла Ліги стартує сьогодні, 11 серпня, а одним із перших матчів стане очне протистояння між Севільєю та Валенсією, що пройде на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосе Луїса Менділібара. Так, на перемогу Севільї в основний час пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Валенсії оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Валенсія вже давно перестала вважатися одним із грандів чемпіонату Іспанії та учасником єврокубків, тоді як Севілья хоч і є регулярним тріумфатором Ліги Європи, але минулого сезону фінішувала лише на 12 місці та має певні фінансові проблеми.

З огляду на прагматичний стиль Мердилібара ми не очікуємо, що в матчі буде забито багато голів. Зважаючи на це, можна звернути увагу на подію "Тотал Менше 2,5", а саме команди заб'ють максимум два голи за матч на двох. Такий результат оцінюється коефіцієнтом 1,64.

Крім того, цікавою виглядає подія "Севілья переможе в один м'яч" з коефіцієнтом 3,55, а також подія "Севілья не програє і ТМ 2,5 — Так", яка оцінюється у показник 2,0.

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