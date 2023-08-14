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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень можна буде вважати вже дійсно повноцінно футбольним для всіх країн Європи, оскільки повертається до гри ще й італійська Серія A. Однак нас будуть цікавити передусім події, пов’язані з виступами українських команд у єврокубках, а також просто шалена щільність цікавих протистоянь у рамках другого туру англійської Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Аріс Салоніки (перший матч — 0:1)

Четвер, 17 серпня, 20:00. Стадіон Жулешті (Бухарест, Румунія)

На відміну від виступу дніпровського Дніпра-1 в кваліфікаціях Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, після першої гри за участі київського Динамо у відборі до Ліги конференцій проти грецького Аріса хоча б є, за що зачепитись. Так, команда Мірчі Луческу поступилась із мінімальним рахунком та з купою фактично тих самих проблем, що ми бачили й рік тому, однак вона хоча б намагалась грати в футбол. Те, що такий стиль не дуже подобається вболівальникам "біло-синіх" — геть інша справа. Якщо команда бореться, то їй можна пробачати певні речі.

Але всьому є своя межа, певна річ. І тут тою самою "червоною лінією" має стати участь Динамо в осінній частині єврокубкових змагань. Те, що це буде максимум Ліга конференцій цього разу, варто просто винести за дужки — на більше команда Луческу просто не награла в минулому році. Усе вказує на те, що в румунського спеціаліста наразі є тільки одна спроба покращити становище — пробитись до групового раунду, а інакше, нащо тоді клуб влаштовував цю показову відмову від участі в матчах УПЛ, допоки не вирішить власні міжнародні завдання?

Зрозуміло, що суперників з Аріса наші логістичні проблеми мало цікавлять, вони більше знаються на всіляких лівацьких "приколах". Однак той факт, що Динамо не зіграло матч чемпіонату минулими вихідними, відверто дивує.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу становить 1,77, імовірність нічиєї оцінюється в 3,38, а успіх Аріса — у 4,70.

Дніпро-1 — Славія (перший матч — 0:3)

Четвер, 17 серпня, 21:00. Стадіон Міський стадіон (Кошице, Словаччина)

Відверто кажучи, ми не очікували на позитивні наслідки від подорожі дніпровського Дніпра-1 до Праги на перший матч проти Славії. А воно ще й виявилось, що на додачу до безальтернативної поразки з рахунком 0:3 додалась важка травма Максима Третьякова. Супербомбардир Артем Довбик уже відзначається в складі іспанської Жирони, Олександр Піхальонок ніяк не набере кондиції, новачка Третьякова зламали, Богдан Лєднєв не вражає, Олександр Філіппов — також. То кому рятувати становище команди Олександра Кучера?

СК минулими вихідними повернулось до України, на відміну від Динамо, і зіграло свій матч проти закарпатського Миная поближче до кордону зі Словаччиною, куди незабаром поїде на матч-відповідь у єврокубках. Дніпро-1 був змушений рятуватись від поразки колективу Володимира Шарана (1:1), це правда, але хоч не розгубив і без того незначний ігровий тонус. Суперники тим часом знову перемогли в чемпіонаті, здолавши Младу Болеслав (1:0). І щось підказує, що сподіватись залишається або на диво, або на кричущу неповагу з їхнього боку по відношенню до поточного стану справ у дніпрян.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Славія. Коефіцієнт на перемогу команди Їндржиха Трпишовського становить 1,68, імовірність нічиєї оцінюється в 4,01, а успіх Дніпра-1 — у 4,83.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед

Субота, 19 серпня, 19:30. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Під керівництвом Анге Постекоглу та без головного бомбардира останніх кількох сезонів лондонський Тоттенгем розпочав виступи в новому розіграші Прем’єр-ліги з нічиєї проти Брентфорда (2:2). Цей результат не є жахливим чи таким, що свідчить про неналежну підготовку команди, проте дуже дратує її вболівальників, які якнайшвидше хочуть отримати для себе відповідь — на що взагалі розраховують "шпори" цього року. Звісно, зароблені на продажу Кейна до Баварії кошти наразі розпирають кишені Даніеля Леві, проте без якісного вкладення весь сезон може піти псу під хвіст.

Англійський Манчестер Юнайтед цього літа фігурував у чутках щодо великої кількості гравці, проте в підсумку здійснив трансфери, від яких у вболівальників команди залишилось суперечливе враження. Якщо у випадку з Андре Онана "Червоні дияволи" отримали дійсно класного воротаря, який, утім, уже пропустив дивацький гол у товариській зустрічі проти Атлеітка (1:1) перед очима переповненого Олд Траффорд, то придбання Мейсона Маунта та Расмуса Гойлунда сумарно за 140 млн євро виглядає дуже ризикованим кроком. Але Юнайтед ще потрібно почати цю кампанію домашньою грою проти Вулвергемптона, тоді як суперники виглядають настільки розібраними, що загрози навряд чи становитимуть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 2,26, імовірність нічиєї оцінюється в 3,78, а успіх Тоттенгема — у 3,11.

Манчестер Сіті — Ньюкасл

Субота, 19 серпня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

А ось інша пара команд для з’ясовування стосунків пізнім вечором у суботу виглядає, ну, дуже цікаво. "Битва мішками з грошима" — саме так почали називати зустрічі поміж Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом після того, як гроші з Саудівської Аравії зайшли в англійському футболі ще й до "сорок". Під орудою Едді Гау за останній сезон зібрався дуже потужний кістяк виконавців, і хоча Ньюкасл намагається утримуватись від розкидання грошима на всі боки, виходить це зі змінним успіхом.

Хоча ці трансфери дійсно працюють — ось, навіть Сандро Тоналі долучився до побиття бірмінгемської Астон Вілли в першому турі (5:1). "Хто б ще говорив щодо витрачених коштів", — скаже Гау на адресу Хосепа Гвардіоли, і буде цілком правий. Манчестер Сіті цього літа витратив 120 млн євро тільки на двох футболістів, яких, на думку іспанського фахівця, йому точно бракувало в складі — захисника Йошко Гвардіола та Матео Ковачича.

Хорват, до речі, вже отримує ігровий час, тоді як на його місце клуб торгує ще й Лукаса Пакету з Вест Гема за божевільні 100 млн євро. І вся ця зграя Гвардіоли в підсумку найближчим часом приречена ліквідовувати наслідки програного матчу за Суперкубок Англії лондонському Арсеналу в серії пенальті, тоді як посеред тижня "містяни" ще й гратимуть проти Севільї за Суперкубок УЄФА.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,59, імовірність нічиєї оцінюється в 4,43, а успіх Ньюкасла — у 5,59.