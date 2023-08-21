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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Ще не встигли набрати обертів національні першості в різних куточках Європи, а ми вже стрімко наближаємось до першої осінньої міжнародної павзи. Проте цього тижня говорити про неї ще зарано, оскільки не вирішені питання в кваліфікаціях до єврокубкових турнірів. І вже після цього можна знову розбігтись по різних чемпіонатах, де завжди знайдеться щось цікавеньке.

Спартак Трнава — Дніпро-1

Середа, 23 серпня, 19:30. Стадіон Антона Малатінскего (Трнава, Словаччина)

Наш сміливий прогноз щодо нічиєї у матчі-відповіді дніпровського Дніпра-1 проти чеської Славії з Праги себе повністю виправдав (1:1). Однак цей результат нічого українській команді так і не дав у плані продовження боротьби за вихід до наступного раунду.

Отже, два з трьох своїх "життів" СК вже витратив, і, на відміну від минулого сезону, тепер не має права на помилку. Однак хто поведе за собою нашого представника, якщо Олександр Кучер подав у відставку за підсумком гри проти Оболоні минулими вихідними (1:2)? "Бронзові" призери чемпіонату Словаччини вже чекають на гру, і тепер ця країна точно не симпатизуватиме нашій команді.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Спартак Трнава. Коефіцієнт на перемогу команди Міхала Гашпаріка становить 2,33, імовірність нічиєї оцінюється в 3,12, а успіх Дніпра-1 — у 3,27.

Славія Прага — Зоря

Четвер, 24 серпня, 20:00. Стадіон Еден Арена (Прага, Чехія)

Здається, із цим суперником ми вже бачились колись нещодавно. Дійсно, і сам головний тренер празької Славії Їндржих Трпишовські відзначав, що це дуже дивна річ — грати в наступному раунді кваліфікації проти суперника, який фінішував у своєму чемпіонаті нижче, аніж опоненти за попереднім.

Але Дніпро-1 своїм шансом, як мінімум, чотири рази зіграти проти луганської Зорі за один сезон так і не скористався, тому наших бійців у Лізі Європи залишилась зовсім невеличка кількість. Залишається лише сподіватись, що Ненад Лалатович вивів команду з кризи початку сезону перемогою над Зорею й хоча б такої млявої гри, як від СК, ми цього разу в Празі не побачимо.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Славія Прага. Коефіцієнт на перемогу команди Їндржиха Трпишовські становить 1,23, імовірність нічиєї оцінюється в 6,31, а успіх Зоря — у 11,20.

Динамо Київ — Бешикташ

Четвер, 24 серпня, 20:00. Стадіон Джулешті (Бухарест, Румунія)

Колектив Мірчі Луческу минулими вихідними все ж таки вирішив звернути увагу на якісь там другорядні справи в чемпіонаті, і краще б узагалі цього не робив. Бо поразка від Чорноморця (2:3), та ще й із фактом залучення основного складу, на тлі успіху в матчі-відповіді проти Аріса, виглядає таким собі бонусом к майбутнім протистоянням.

Але Динамо більше не гратиме в чемпіонаті аж до завершення міжнародної павзи, бо, бачите, міжнародні справи куди важливіше. А тим часом доля подальшої роботи Мірчі Луческу залежить виключно від результатів дуелей проти добре знайомого йому Бешикташу, який цього трансферного вікна запросив до себе Анте Ребича, Алекса Осклейд-Чемберлена, Артюра Масуаку та Мілота Рашицу — серйозне підсилення.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бешикташ. Коефіцієнт на перемогу команди Сергена Ялчина становить 2,33, імовірність нічиєї оцінюється в 3,29, а успіх Динамо Київ — у 3,10.

Ньюкасл — Ліверпуль

Неділя, 27 серпня, 18:30. Стадіон Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія)

На старті нового сезону в Ньюкасла вже відбувся один важливий іспит — "битва мішками з грошима" проти Манчестер Сіті на Етіхаді, яку "сороки" програли без усіляких шансів на успіх, хоча й із мінімальним рахунком (0:1).

Тепер перед ними буде перепона у вигляді Ліверпуля, який ще не програвав у новій кампанії, проте вже традиційна нічия проти лондонського Челсі на старті (1:1) все одно поставила чимало запитань на адресу колективу Юргена Клоппа. Керманичу "червоних" нарешті відсипали "трохи" грошенят на трансфери, але й рівень очікувань від клубу збільшився відповідно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ньюкасл. Коефіцієнт на перемогу команди Едді Гау становить 2,16, імовірність нічиєї оцінюється в 3,95, а успіх Тоттенгема — у 3,16.

Вільярреал — Барселона

Неділя, 27 серпня, 18:30. Стадіон Естадіо де ла Кераміка (Вільярреал, Іспанія)

Каталонська Барселона на старті нової кампанії відверто не вражає. І якщо вона й досі не пропускала в свої ворота від Хетафе (0:0) та Кадіса (2:0), то зусилля, із якими здобувались ці результати, явно того не вартували.

А ще "блаугранас" зараз чогось дуже нервують, і як підсумок у кожному матчі за їхньої участі кількість попереджень перевищує адекватні показники, а Хаві взагалі вилучили вже в першому матчі сезону. Вільярреал теж стартував вайлувато, але хоча б обіграв Мальорку на її полі (1:0), тож до Барси готуватиметься в піднесеному настрої.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,70, а успіх Вільярреала — у 3,61.