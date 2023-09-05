Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, хто вважається головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону більшість фанатів та експертів вважали, що справжнім фіналом турніру було протистояння на стадії 1/2 між Манчестер Сіті та Реалом, адже жоден з міланських клубів не виглядав тим, хто може посперечатися з командою Гвардіоли.

Та все ж Інтер зміг дати бій в вирішальному матчі і якби мав трішки більше везіння, хто знає, як би все закінчилося.

Так, тоді все ж переміг фаворит, але й андердогів в минулій Лізі чемпіонів було вдосталь і вони мали шанси на перемогу. Тому розглянемо, кого в нинішньому розіграші вважають головними фаворитами.

Перемоги точно не буде

В кожному розіграші присутні біля десятка чи більше команд, для яких участь в турнірі – це вже перемога. На "вухатий" трофей вони не претендують серйозно, а тому й коефіцієнти в букмекерів на такі колективи варіюються в межах дуже великих чисел.

Якщо подивитися на нинішній склад учасників Ліги чемпіонів, то в середньому коефіцієнт більше 100 на перемогу в турнірі мають наступні колективи (в порядку зростання коефіцієнту):

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Уніон Берлін (Німеччина)

Фейеноорд (Нідерланди)

Ланс (Франція)

ПСВ (Нідерланди)

Галатасарай (Туреччина)

Зальцбврг (Австрія)

Селтік (Шотландія)

Брага (Португалія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Антверпен (Бельгія)

Шахтар Донецьк (Україна)

Црвена Звезда (Сербія)

Копенгаген (Данія)



Як бачите, єдиний представник України також в цій компанії. Деякі букмекери дають на команду Патріка ван Леувена коефіцієнт 250, тоді як є й ті, хто розщедрився аж на 1000.

Реальні претенденти на перемогу

Якщо запитати тебе, дорогий читачу, хто може виграти Лігу чемпіонів цього року? Скільки команди ти назвеш? 3? 5? 7? Десь стільки ж вважають фаворитами і букмекери.

Так, є пул команд, яким приписують певні шанси (коефіцієнти від 25 до 40), але навряд чи вони цього сезон дійсно будуть боротися за трофей.

Це й минулорічні півфіналісти Мілан та Інтер, це англійський Ньюкасл та іспанський Атлетико, а також ще один італійський гранд – Наполі. А хто ж вище?

Манчестер Юнайтед (коефіцієнти від 18 до 20)

Так, букмекери вірять в "червоних дияволів" більше, ніж в міланські клуби та багатьох інших. Але звісно, якщо покращення в грі команди Еріка тен Гага не буде, то й коефіцієнти в майбутньому на цей колектив будуть тільки падати.

Барселона (14-16)

Каталонці перебудували свій склад влітку і тепер з новими силами поринуть в боротьбу за найбажаніший трофей. Ви ж пам'ятаєте, що Барса два роки поспіль не могла вийти з групи? Тепер в їхньому квартеті Шахтар та Антверпен, а вище ви могли побачити їхні шанси на перемоги. Тому, якщо "блаугранас" не вийдуть з такої групи, полетять голови.

ПСЖ (11-16)

Парижани постануть практично новою командою. Мессі та Неймара більше немає, а на трансферному ринку було придбано цілий склад з 11 нових гравців.

Що ж, минулоріч ПСЖ вважали більшим фаворитом, але що, якщо Мбаппе в ролі головного короля цього королівсьтва приведе їх до тріумфу?

Арсенал (10-12)

Мікель Артета побудував дуже симпатичний колектив, який тепер може запалити не тільки в АПЛ, а ще й в Лізі чемпіонів. Головним питанням тут буде – чи вистачить сил?

Наприклад, в минулому році лондонці грали в ЛЄ, звідки вилетіли в 1/8 фіналу і на фініші сезону втратили першу сходинку таблиці. Чи зробили вони висновки? І в разі чого, на який турнір буде зроблена ставка?

Реал Мадрид (7-9)

Як же можна говорити про фаворитів Ліги чемпіонів і не згадати про мадридський Реал?

Ось і зараз, навіть при всіх труднощах з комплектацією складу (адже повноцінну заміну для Бензема так і не купили), вони всеодно вважають одними з тих, в кого найбільше шансів на перемогу.

Їхня битва в фіналі буде легендарною

Та є в цьому світі два колективи, які стоять понад іншими і саме вони носять горде звання – головні фаворити Ліги чемпіонів.

Баварія Мюнхен (5-6,5)

Після того, як Левандовські покинув Баварію, команда грала фактично без нападника і провела досить важкий сезон, вигравши Бундеслігу тільки в самісінькому кінці.

Тепер у них є Гаррі Кейн. Також є й інші підсилення, а якби не ще три трансфери, якізірвалися в дедлайн трансферного вікна, то коефіцієнти на них були б ще меншими.

У Томаса Тухеля є досвід перемоги в Лізі чемпіонів і цього року він точно зробить все, щоб перемогти в цьому турнірі, адже саме для цього його й найняли на роботу.

Манчестер Сіті (2-3,25)

Ну і звісно, як же без Манчестер Сіті. Так, ніхто крім Реала не зміг виграти дві Ліги чемпіонів поспіль, але чому б цю тенденцію не зламати саме "містянам"?

Пеп Гвардіола втратив декілька гравців цього літа, Гюндоган, наприклад, був ключовим футболістом того складу. Та, схоже, замінити їх вдалося майже безболісно.

І Ерлінг Голанд знову почав забивати голи пачками в АПЛ, а це ще й без травмованого Де Брюйне, що ж буде, коли бельгієць повернеться?

А як ви вважаєте? Хто виграє останній розіграш Ліги чемпіонів в нинішньому форматі? Чи буде це команда-сенсація чи можливо все буде до нудного передбачувано?