Football.ua розповідає, хто вважається головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів.
Минулого сезону більшість фанатів та експертів вважали, що справжнім фіналом турніру було протистояння на стадії 1/2 між Манчестер Сіті та Реалом, адже жоден з міланських клубів не виглядав тим, хто може посперечатися з командою Гвардіоли.
Та все ж Інтер зміг дати бій в вирішальному матчі і якби мав трішки більше везіння, хто знає, як би все закінчилося.
Так, тоді все ж переміг фаворит, але й андердогів в минулій Лізі чемпіонів було вдосталь і вони мали шанси на перемогу. Тому розглянемо, кого в нинішньому розіграші вважають головними фаворитами.
Перемоги точно не буде
В кожному розіграші присутні біля десятка чи більше команд, для яких участь в турнірі – це вже перемога. На "вухатий" трофей вони не претендують серйозно, а тому й коефіцієнти в букмекерів на такі колективи варіюються в межах дуже великих чисел.
Якщо подивитися на нинішній склад учасників Ліги чемпіонів, то в середньому коефіцієнт більше 100 на перемогу в турнірі мають наступні колективи (в порядку зростання коефіцієнту):
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Уніон Берлін (Німеччина)
- Фейеноорд (Нідерланди)
- Ланс (Франція)
- ПСВ (Нідерланди)
- Галатасарай (Туреччина)
- Зальцбврг (Австрія)
- Селтік (Шотландія)
- Брага (Португалія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Антверпен (Бельгія)
- Шахтар Донецьк (Україна)
- Црвена Звезда (Сербія)
- Копенгаген (Данія)
Як бачите, єдиний представник України також в цій компанії. Деякі букмекери дають на команду Патріка ван Леувена коефіцієнт 250, тоді як є й ті, хто розщедрився аж на 1000.
Реальні претенденти на перемогу
Якщо запитати тебе, дорогий читачу, хто може виграти Лігу чемпіонів цього року? Скільки команди ти назвеш? 3? 5? 7? Десь стільки ж вважають фаворитами і букмекери.
Так, є пул команд, яким приписують певні шанси (коефіцієнти від 25 до 40), але навряд чи вони цього сезон дійсно будуть боротися за трофей.
Це й минулорічні півфіналісти Мілан та Інтер, це англійський Ньюкасл та іспанський Атлетико, а також ще один італійський гранд – Наполі. А хто ж вище?
Манчестер Юнайтед (коефіцієнти від 18 до 20)
Так, букмекери вірять в "червоних дияволів" більше, ніж в міланські клуби та багатьох інших. Але звісно, якщо покращення в грі команди Еріка тен Гага не буде, то й коефіцієнти в майбутньому на цей колектив будуть тільки падати.
Барселона (14-16)
Каталонці перебудували свій склад влітку і тепер з новими силами поринуть в боротьбу за найбажаніший трофей. Ви ж пам'ятаєте, що Барса два роки поспіль не могла вийти з групи? Тепер в їхньому квартеті Шахтар та Антверпен, а вище ви могли побачити їхні шанси на перемоги. Тому, якщо "блаугранас" не вийдуть з такої групи, полетять голови.
ПСЖ (11-16)
Парижани постануть практично новою командою. Мессі та Неймара більше немає, а на трансферному ринку було придбано цілий склад з 11 нових гравців.
Що ж, минулоріч ПСЖ вважали більшим фаворитом, але що, якщо Мбаппе в ролі головного короля цього королівсьтва приведе їх до тріумфу?
Арсенал (10-12)
Мікель Артета побудував дуже симпатичний колектив, який тепер може запалити не тільки в АПЛ, а ще й в Лізі чемпіонів. Головним питанням тут буде – чи вистачить сил?
Наприклад, в минулому році лондонці грали в ЛЄ, звідки вилетіли в 1/8 фіналу і на фініші сезону втратили першу сходинку таблиці. Чи зробили вони висновки? І в разі чого, на який турнір буде зроблена ставка?
Реал Мадрид (7-9)
Як же можна говорити про фаворитів Ліги чемпіонів і не згадати про мадридський Реал?
Ось і зараз, навіть при всіх труднощах з комплектацією складу (адже повноцінну заміну для Бензема так і не купили), вони всеодно вважають одними з тих, в кого найбільше шансів на перемогу.
Їхня битва в фіналі буде легендарною
Та є в цьому світі два колективи, які стоять понад іншими і саме вони носять горде звання – головні фаворити Ліги чемпіонів.
Баварія Мюнхен (5-6,5)
Після того, як Левандовські покинув Баварію, команда грала фактично без нападника і провела досить важкий сезон, вигравши Бундеслігу тільки в самісінькому кінці.
Тепер у них є Гаррі Кейн. Також є й інші підсилення, а якби не ще три трансфери, якізірвалися в дедлайн трансферного вікна, то коефіцієнти на них були б ще меншими.
У Томаса Тухеля є досвід перемоги в Лізі чемпіонів і цього року він точно зробить все, щоб перемогти в цьому турнірі, адже саме для цього його й найняли на роботу.
Манчестер Сіті (2-3,25)
Ну і звісно, як же без Манчестер Сіті. Так, ніхто крім Реала не зміг виграти дві Ліги чемпіонів поспіль, але чому б цю тенденцію не зламати саме "містянам"?
Пеп Гвардіола втратив декілька гравців цього літа, Гюндоган, наприклад, був ключовим футболістом того складу. Та, схоже, замінити їх вдалося майже безболісно.
І Ерлінг Голанд знову почав забивати голи пачками в АПЛ, а це ще й без травмованого Де Брюйне, що ж буде, коли бельгієць повернеться?
А як ви вважаєте? Хто виграє останній розіграш Ліги чемпіонів в нинішньому форматі? Чи буде це команда-сенсація чи можливо все буде до нудного передбачувано?