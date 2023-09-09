Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі рекордні перемоги.

Прихильників беттінгу по всьому світу приваблює можливість отримувати насолоду від процесу та, звичайно, шанс заробити на своїй ставці. Більшість то виграє, то програє, але лише декільком вдалось увійти в історію. Для цих людей пам'ятними стали саме ті, хто допоміг їм виграти шалені кошти.

Football.ua пропонує вашій увазі матеріал, про команди та гравців, які стали частиною успіху найбільш прибуткових ставок на футбольні події.

Хабі Алонсо – 25 тисяч фунтів стерлінгів при ставці 200 фунтів стерлінгів

У 2005 році вболівальник Ліверпуля Адріан Хейворд поставив 200 фунтів на те, що півзахисник Хабі Алонсо заб'є зі своєї половини поля з коефіцієнтом 125 до 1. Алонсо не підвів, і у 2006 році, коли Ліверпуль грав проти Лутон Тауна в третьому раунді Кубка Англії, на останніх хвилинах забив гол дальнім пострілом.

Це взяття воріт допомогло Ліверпулю виграти з рахунком 5:3, а Адріан Хейворд отримав колосальні 25 000 фунтів стерлінгів, що стало одним із найбільших виграшів в історії ставок на футбол.

Прихильник "червоних" тоді дуже емоційно відреагував на свою перемогу:

"Я вболіваю за Ліверпуль вже 26 років і зауважив минулого сезону, що Алонсо кілька разів намагався бити зі своєї половини поля. Я не міг викинути з голови думку, що зрештою він заб'є такий гол.

З того часу, як я зробив ставку, завжди уявляв собі, що вона зіграє, коли воротар суперника прийде на кутовий у кубковому матчі. Я не міг у це повірити (коли Алонсо забив), думав, що знепритомнію. Коли м'яч опинився в сітці, я збожеволів".

Лестер — 72 тисячі фунтів стерлінгів при ставці 50 фунтів стерлінгів

Один з найбільших виграшів зі ставки-ординара на футбол відбувся завдяки легендарному чемпіонському сезону Лестера.Тоді перемогу команду в АПЛ оцінювали коефіцієнтом 5000 до 1. Невідомий гравець поставив на цю подію 50 фунтів, проте зробив кеш-аут, отримавши 72 тисячі фунтів. Якби йому вистачило витримки, то він міг би отримати 250 тисяч фунтів.

Команда Клаудіо Раньєрі влаштувала одне з найбільших спортивних потрясінь в історії. Тоді всі до останнього не вірили, що Лестер зможе стати чемпіоном, проте диво відбулось. Джеймі Варді, Ріяд Марез, Нголо Канте та інші увійшли в історію, а головне — у серця футбольних фанатів.

Й нехай зараз Лестер переживає важкі часи та вилетів у Чемпіоншип, та команда подарувала нам, можливо, найкраще у футболі, що ми бачили.

Цікаво, що був й інший гравець, який поставив на коефіцієнт 5000/1 — Лі Герберт з Лестера. Він поставив 5 фунтів стерлінгів на цю подію. Згодом Герберт зробив кеш-аут 2 фунтів стерлінгів, отримавши 5 600 фунтів стерлінгів, а залишок, 3 фунти стерлінгів, згодом принесли йому 15 000 фунтів стерлінгів – загальний прибуток склав 20 600 фунтів стерлінгів.

Онук Піта Едвардса — 125 тисяч фунтів стерлінгів при ставці 50 фунтів стерлінгів

Уельс на Кубку Китаю 22 березня обіграв господарів турніру з рахунком 6:0. Гарет Бейл відзначився хет-триком і став найкращим бомбардиром "драконів" в історії.

Але матч запам'ятався не лише цим: уперше за національну збірну зіграв півзахисник Гаррі Вілсон, який також відзначився голом.

Піт Едвардс, дід Гаррі, напевно, радів за онука, але крім цього – ще й солідному грошовому призу. Справа в тому, що коли Гаррі Вілсону було лише 18 місяців, дідусь зробив у букмекерській конторі ставку, що його внук одного разу зіграє за збірну Уельсу.

Сума ставки становила 50 фунтів, а коефіцієнт — 2500. Таким чином, дід Гаррі отримав 125 тисяч фунтів та увійшов в історію.

Олівер Кан – 500 тисяч фунтів стерлінгів при ставці 0,30 фунта стерлінгів

Мік Гіббс вирішив поставити 30 пенсів на експрес з 15 подій у 2001 році із приголомшливим підсумковим коефіцієнтом 1666666 до 1. Гіббс правильно передбачив перші 14 подій, тому з великими очікуваннями дивився фінальний матч Ліги чемпіонів між Баварією та Валенсією.

В тій зустрічі він прогнозував перемогу мюнхенців в турнірі, тому, вочевидь, напружився, коли Менд'єта відкрив рахунок вже на другій хвилині зустрічі. Еффенберг зміг встановити паритет на початку другого тайму, а гра в підсумку перейшла в серію пенальті.

За перші п'ять ударів обидві команди не змогли реалізувати по два пенальті, причому Олівер Кан саме врятував ворота, а не хтось пробив повз, а вже на сьомому ударі левантійців німецький голкіпер зробив вирішальний сейв, принісши своїй команді перемогу, а Міку Гіббсу суттєвий виграш у розмірі 500 тисяч фунтів.