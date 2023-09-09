Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі

У рамках шостого туру відбору до основної частини Євро-2024 між собою зіграють Ірландія та Нідерланди.

За версією букмекерів, фаворитом майбутньої гри є Нідерланди: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога господарів – 5.70.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант поставити на те, що обидві команди заб'ють. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.92, що має реалістичний вигляд і може цілком зіграти ставка.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ірландія – Нідерланди.