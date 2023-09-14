Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Баєр — Баварія, Getty Images
14 вересня 2023, 13:05
У п’ятницю, 15 вересня, відбудеться матч четвертого туру німецької Бундесліги, у рамках якого збірна мюнхенська Баварія на своєму полі прийматиме леверкузенський Баєр.
За версією букмекерів, Баварія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1,61, а перемога гостей — 5,00. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,85.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що забиватимуть обидві команди, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт — 1.43.
Також ми ризикнули б поставити, що ще в першому таймі ми побачимо достатньо голів — ТБ 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.92.
Матч Баварія — Баєр відбудеться 15 вересня о 21:30 за київським часом.