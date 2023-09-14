Рейтинг букмекерів

До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

Клубний футбол повертається! І вже у п'ятницю на нас з вами очікує топ-поєдинок у Бундеслізі. Мова про зустріч Баварії та Баєра у рамках 4-го тура чемпіонату.

Так вийшло, що саме ці команди — єдині, котрі ще не втрачали очков у поточному сезоні. Але якщо у контексті Баварії це не вражає, то прогрес команди Хабі Алонсо дещо неочікуваний.

І ось календар подарував "фармацевтам" подарунок у вигляді виїзду у гості до чемпіона.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Баєр Леверкузен 3 3 0 0 11 3 8 9 2 Баварія 3 3 0 0 9 2 7 9 3 Штутгарт 3 2 0 1 11 5 6 6 4 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10 4 6 6

Зрозуміло, що не дивлячись на успіх Баєра, саме Баварія вважається очевидним фаворитом цього двобою. Взагалі, мало кому вдавалось вважатися фаворитом на Альянц Арені. Отже, букмекери встановили на перемогу "ротен" коефіцієнт 1,60, тоді як успіх гостей дорівнює 5, а нічийний варіант — 4.90

Які цікаві варіанти є?

Найочевидніший варіант — обидві заб'ють, проте коефіцієнт на цю подію не є найпривабливішим, а саме — 1.43. Тотал більше 3,5 за 1,85 – цілком прийнятний варіант.

Для любителів ризикнути можна розглянути варіант — обидва тайми більше 1,5. коефіцієнт – 2.9.

Матч Баварія — Баєр відбудеться 15 вересня о 21:30 за київським часом.