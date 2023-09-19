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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках першого тура групового етапу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен на своєму полі зіграє проти дортмундської Боруссії.

Мессі та Неймар покинули парижан, проте залишився Мбаппе та підписали ряд зірок, як в атаку, так і в захист.

Боруссія Д втратила Беллінгема і не знайшла йому заміну. Команда невдало стартувала в цьому сезоні, тому хоче реабілітуватися за невдалу гру.

№ Команда І В Н П З П О 1 Боруссія Дортмунд 0 0 0 0 0 0 0 2 Мілан 0 0 0 0 0 0 0 3 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 4 ПСЖ 0 0 0 0 0 0 0



Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є Парі Сен-Жермен. Так, на перемогу команди Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 1,71. На успіх Боруссії Д пропонується показник 4,8. Нічийний результат примножить вашу ставку у 4,25 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,58. Обидві команди грають в атакувальний футбол, тому варто очікувати голи. Також можна звернути увагу на подію "індивідуальний тотал ПСЖ більше 1,5". На це пропонується показник 1,56.

Ми очікуємо, що ПСЖ проведе вдалий поєдинок та здобуде підсумкову перемогу. Отже, пропонуємо трошки ризикнути та взяти подію "фора ПСЖ (-1)" - це примножить вашу суму ставки у 1,71 раза.

Матч ПСЖ — Боруссія Д відбудеться 19 вересня о 22:00 за київським часом.