До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
Інтер — Мілан, getty images
18 вересня 2023, 13:00
У рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер на стадіоні Джузеппе Меацца не залишив шансів Мілану.
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|17 ВЕРЕСНЯ 2023
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|Інтер
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|Ювентус
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|1
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|2
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|10
|3
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|Мілан
|4
|3
|0
|1
|9
|7
|2
|9
|4
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|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|5
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|Наполі
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|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на ставку "Обидві команди заб'ють". Коефіцієнт на це був 1,74. Ця ставка зайшла без особливих нервів.
А ось подія "гол Лаутаро Мартінеса — так" не зіграла. Дивно, що найкращий форвард команди не зміг забити, коли його команда відзначилась п'ятьма голами, але це, на жаль, реальність. Поставивши на цю подію, ви б примножили виграш у 2,7 раза.
Якби ви вгадали рахунок першого тайму, то примножили б свою ставку у 11 разів. Водночас якби ви вгадали точний рахунок другого тайму, то змогли б отримати у 43 раза більше, ніж поставили.
Крім того, банальний "банальний тотал більше 2,5" дозволив би вам виграти з коефіцієнтом 1,92.