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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер на стадіоні Джузеппе Меацца не залишив шансів Мілану.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 2023 — 2024

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Інтер 4 4 0 0 13 1 12 12 2 Ювентус 4 3 1 0 9 2 7 10 3 Мілан 4 3 0 1 9 7 2 9 4 Лечче 3 2 1 0 6 3 3 7 5 Наполі 4 2 1 1 8 5 3 7



Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на ставку "Обидві команди заб'ють". Коефіцієнт на це був 1,74. Ця ставка зайшла без особливих нервів.

А ось подія "гол Лаутаро Мартінеса — так" не зіграла. Дивно, що найкращий форвард команди не зміг забити, коли його команда відзначилась п'ятьма голами, але це, на жаль, реальність. Поставивши на цю подію, ви б примножили виграш у 2,7 раза.

Якби ви вгадали рахунок першого тайму, то примножили б свою ставку у 11 разів. Водночас якби ви вгадали точний рахунок другого тайму, то змогли б отримати у 43 раза більше, ніж поставили.

Крім того, банальний "банальний тотал більше 2,5" дозволив би вам виграти з коефіцієнтом 1,92.