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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень стане першим у новому сезоні, який буде містити в собі матчі основного раунду єврокубкових змагань. І якщо Ліга Європи та Ліга конференцій на цьому етапі викликають у нас помірний інтерес, то в Лізі чемпіонів УЄФА просто нікуди яблуку впасти від кількості цікавих протистоянь. Звичайно, за участі донецького Шахтаря в якості єдиного представника України в цьому турнірі. А вже у вихідні можна буде поринути в принципові баталії на внутрішніх аренах.

ПСЖ — Боруссія Д

Вівторок, 19 вересня, 22:00. Стадіон Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Чемпіони Франції цього літа зробили чимало для того, аби скинути з себе баласт, який залишився в спадок від діяльності попередніх тренерів, однак усе одно команді під орудою тепер уже іспанського фахівця Луїса Енріке щось заважає розправити крила. Спочатку був відсторонений Мбаппе — "червоно-сині" зіграли внічию двічі на старті кампанії. Потім він повернувся — відбулись дві перемоги над Лансом та Ліоном, але минулими вихідними сталась поразка від Ніцци. На стабільність це жодним чином не схоже.

Що ж до дортмундської Боруссії, то тут відбувається вже звичний процес перезбирання складу, хоча й Едін Терзич зі своєї посади цього літа нікуди не пішов. Результати в "джмелів" відповідні — є якісні перемоги, над Кельном та Фрайбургом кілька днів тому, проте є й незрозумілі нічиї проти Гайденгайма та Бохума, які заважають команді просуватись на вершину турнірної таблиці. Але так, у плані сталості своєї моделі дортмундці будуть на дві голови вищими за парижан.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 4,23, а успіх Боруссії Д — у 4,19.

Шахтар — Порту

Вівторок, 19 серпня, 22:00. Стадіон Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Донецький Шахтар дочекався того моменту, коли й до нього, останнього серед українських єврокубкових бійців, дійде черга розпочинати міжнародну частину кампанії цього сезону. Свій шлях "гірники" беруть одразу в групі Ліги чемпіонів, яка за іменами, можливо, виглядає дещо більш привабливою, аніж у минулому році, проте в кампанії Барселони, Порту та Антверпена тішити себе особливо немає чим.

Власне й календар групового етапу підказує, що донеччанам варто вмикатись у боротьбу одразу, оскільки надалі буде ставати тільки важче. І вже перший суперник у цьому плані виглядає дуже солідно — португальський Порту, який двічі засмучував Шахтар, коли той грав ще на Донбас Арені, а потім двічі грав унічию, коли "гірники" вимушено залишили власне місто через агресію російських терористів та грали в Харкові. Власне, тут і додати стосовно рівня суперників нічого — представник великої португальської четвірки, який у минулому сезоні здобув "срібний" комплект нагород.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Порту. Коефіцієнт на перемогу команди Сержіу Консейсау становить 1,76, імовірність нічиєї оцінюється в 3,94, а успіх Шахтаря — у 4,79.

Баварія — Манчестер Юнайтед

Середа, 20 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Напевно, ще ніколи мюнхенська Баварія та англійський Манчестер Юнайтед не зустрічались поміж собою на тлі такої невизначеності щодо власної долі в поточному сезоні. "Рекордмайстер" і надалі залишається флагманом німецького футболу, хоча й його 11 чемпіонське звання поспіль було під великою загрозою аж до останніх секунд попереднього розіграшу. А ще Баварія цього року витратила незвично багато на підписання нових виконавців, тож, напевно, на щось розраховує в цій кампанії й на міжнародній арені також.

А протистоятиме німецькому колективу команда Еріка тен Гага, яка розпочала сезон для себе з трьох поразок у п’яти зіграних матчах. Такими темпами й до рівня лондонського Челсі не складно буде провалитись, однак навряд чи ця новина потішить уболівальників "Червоних дияволів". Останні дві гри їхня команда проводила проти потужних Арсенала та Брайтона, тож не дивно, що в підсумку поступилась із однаковими рахунками — двічі по 1:3. Проте викликає нерозуміння той факт, що ще жодної "великої" гри команда тен Гага в цьому сезоні не виграла, а це вже говорить про рівень її потужності на старті. Проти Баварії теж буде велика гра, і як би так не вийшло, що ми здогадуємось, про її підсумок уже зараз.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1,52, імовірність нічиєї оцінюється в 4,84, а успіх Манчестер Юнайтед — у 3,98.

Арсенал — Тоттенгем

Неділя, 24 вересня, 16:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Лондонський Арсенал посеред тижня стартує в Лізі чемпіонів УЄФА, де не грав уже доволі довго, матчем проти нідерландського ПСВ, а потім так само на Емірейтс на нього очікуватиме ледь не більш важливе протистояння. Тоттенгем, навпаки, ні де не стартує, бо в минулому сезоні опинився лише на восьмому місці через свої внутрішні негаразди. Але Анге Постекоглу щось таки знає про те, як працювати зі "шпорами", бо, якщо вони вже почали витягувати "мертві" матчі, накшталт зустрічі проти Шеффілд Юнайтед минулими вихідними (2:1), то справа рушила з місця.

Проте в прийдешній грі Тоттенгем протистоятиме найбільш принциповому супернику серед усіх у форматі Дербі Північного Лондону й тут уже не до жартів. Дійсно потужних суперників, окрім Манчестер Юнайтед (2:0), у Постекоглу ще не було, тож Мікель Артета та його команда дозволить нам наочно оцінити рівень амбіцій "шпор". Разом із тим, Арсенал може продовжити домашню серію перемог над сусідами за містом, у якій кожна з команд неодмінно забиває хоча б один м’яч уже чотири роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,73, імовірність нічиєї оцінюється в 4,34, а успіх Тоттенгема — у 4,35.

Атлетіко — Реал

Неділя, 24 вересня, 22:00. Стадіон Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

А кому не вистачить запалу від лондонського двобою, то, будь ласка — пізній вечір неділі та справжня битва на Метрополітано в Мадриді поміж двома затятими супротивниками. Атлетіко минулими вихідними осоромився в гостях у звично кризової Валенсії (0:3), тоді як Реал перевернув хід протистояння проти Реала Сосьєдад на свою користь (2:1).

Таким чином "галактікос" — єдина команда, яка ще не втрачала очок у поточному розіграші Ла Ліги. Проте всі ці додаткові ярлики лише додають бажання футболістам Дієго Сімеоне позбавити опонентів усіх регалій.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,63, імовірність нічиєї оцінюється в 3.34, а успіх Атлетіко — у 2,83.