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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках шостого туру Ла Ліги на стадіоні Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічатиметься з Реалом.

Команда Дієго Сімеоне в минулому турі несподівано програла Валенсії за рахунком 0:3, а Реал йде без втрат в цьому сезоні.

Букмекери вважають, що невеликим фаворитом зустрічі є Реал. Так, на перемогу команди Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2,68. На успіх Атлетіко пропонується показник 2,75. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,45 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал менше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,87. Обидві команди будуть грати обережно, тож навряд чи заб'ють три голи. Також можна звернути увагу на подію "Результат матчу — нічия або перемога Реала". На це пропонується показник 1,51.

Ще одним цікавим варіантом для тих хто любить ризикувати може стати подія "Джуд Беллінгем заб'є — так". Коефіцієнт на це 2,6.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Реал відбудеться у неділю, 24 вересня, о 22:00 за київським часом.