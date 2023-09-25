Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень у певних європейських країнах стане "кубковим", тож у будні нас очікуватимуть усе ж таки менш запальні протистояння, аніж потім будуть відбуватись на вихідних. Особливо в суботу, коли ледь не всі провідні країни делегували від себе хоча б по одній дуже цікавій грі.

Барселона — Севілья

П’ятниця, 29 вересня, 22:00. Олімпійський стадіон (Барселона, Іспанія)

Чинний чемпіон Іспанії майже бездоганно проводить старт нової кампанії, залишаючись у складі дуже обмеженої кількості команд, яка ще не програвала з моменту початку нового сезону. Каталонська Барселона є лідером турнірної таблиці, але в питаннях захисту почала поступово поступатись власними позиціями зразка минулого року.

Ось, наприклад, попередня гра проти Сельти з Віго для "блаугранас" узагалі ледь не призвела до першої поразки, дивовижний камбек довів, що характеру в них вистачає. У Севільї він теж колись був виразно помітний, але зараз команда Хосе Менділібара плентається біля підвалин турнірної таблиці.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,34, імовірність нічиєї оцінюється в 5,32, а успіх Севільї — у 7,90.

Тоттенгем — Ліверпуль

Субота, 30 вересня, 19:30. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Після провалу зразка минулого сезону, очікування від лондонського Тоттенгема під орудою Анге Постекоглу були доволі помірними. Але ось розпочалась уже нова кампанія, а колектив зі столиці Англії вперто не хоче поступатись місцями в єврокубковій зоні. Лише три команди не програвали в АПЛ за перші шість турів, і Тоттенгем один серед них.

Але цими вихідними ця серія знову ризикуватиме бути зупиненою, оскільки "шпори" прийматимуть Ліверпуль, який є другим із трьох колективів у подібному статусі. А ще команда Юргена Клоппа пропускає менше голів у свої ворота, аніж майбутні суперники, тож блискавичній атаці лондонців доведеться знову плідно попрацювати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 2,19, імовірність нічиєї оцінюється в 4,16, а успіх Тоттенгема — у 3,02.

Жирона — Реал

Субота, 30 вересня, 19:30. Стадіон Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія)

Каталонська Жирона вже обігравала мадридський Реал наприкінці минулого сезону на власному полі, але тоді ніхто й гадки не мав, що в колективу Мічела настільки серйозні наміри. Наразі першість у чемпіонаті Іспанії утримують дві команди саме з автономного регіону, тоді як майбутній суперник "червоно-білих", мадридський Реал, через поразку в дербі від Атлетіко вже встиг трохи відстати.

Команда Карло Анчелотті останнім часом якось збавила оберти, але серія з трьох матчів без перемог проти цього суперника спонукає її готуватись більш ретельно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,94, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Жирони — у 3,72.

Мілан — Лаціо

Субота, 30 вересня, 19:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

Команда Стефано Піолі доволі непогано розпочала сезон та доволі впевнено виглядала аж до того моменту, допоки не зустрілась у дербі з Інтером та програла з розгромним рахунком. А далі була невпевнена гра без голів проти Ньюкасла в Лізі чемпіонів та важка перемога над Вероною (1:0) минулими вихідним, що підкреслює той факт, що "россонері" наразі не в повному порядку.

Але що тоді говорити про римський Лаціо, у якого що не матч, то суцільне розчарування. Окрім, хіба що, перемоги над Наполі (2:1) та фантастичного порятунку в грі проти Атлетіко (1:1).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 1,84, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Лаціо — у 4,34.