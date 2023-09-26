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Динамо, Шахтар чи буде сенсація?

Сьогодні, 26 вересня, розпочинаються матчі 1/8 фіналу Кубка України. Першими в бій вступають Рух та Олександрія, а також Верес та Шахтар.

Основна частина поєдинків відбудеться завтра, а саме:

Вікторія — Минай

Полісся — Дніпро-1

Чорноморець — Кривбас

Оболонь — Динамо Київ

Металіст 1925 — Ворскла

Стадія завершиться 28 вересня матчем ФСК Маріуполь – Зоря.

Нагадаємо, що розіграш Кубка України-2021/22 так і не дограли через повномасштабне вторгнення росії в Україну, а минулого сезону турнір вирішили взагалі не проводити. Діючим чемпіоном є київське Динамо — у фіналі 2021 року кияни обіграли Зорю 1:0.

Цього сезону Кубок України повернувся. Регламент стандартний: усі етапи турніру складаються з одного матчу. Загалом У цьому розіграші Кубка беруть участь 47 команд чемпіонату України, а також чотири аматорські команди.

Фінал турніру запланований на 15 серпня 2024 року.

А хто ж головний фаворит?

Букмекери досить прогнозовано виділяють двох головних фаворитів – Шахтар та Динамо. При цьому, на думку експертів, більше шансів у донецької команди — на її перемогу в турнірі пропонують коефіцієнт 1,75, тоді як на колектив Мірчі Луческу — 2.55.

Замикає трійку фаворитів луганська Зоря – ставка на цю команду збільшить вашу суму у 10 разів. Трохи більше на Дніпро-1, а саме 15. Перемоги таких андердогів, як Ворскла, Полісся, Рух, Олександрія та Кривбас оцінюється коефіцієнтом 30.



Коефіцієнти взяті з Favbet.

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