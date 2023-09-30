Рейтинг букмекерів

До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках центрального матчу шостого туру німецької Бундесліги між собою зійдуться РБ Лейпциг та Баварія.

Команда Томаса Тухеля вже грала з "биками" в цьому сезоні та поступилась з рахунком 0:3 в рамках Суперкубка Німеччини.

Тепер Баварії потрібно реабілітуватись за ту поразку та підтвердити свої чемпіонські амбіції. Втім, РБ Лейпциг набрав гарну форму та хоче повторити свій успіх.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є мюнхенці. Так, на перемогу команди Томаса Тухеля можна поставити з коефіцієнтом 1,91. На успіх РБ Лейпциг пропонується показник 3,75. Нічийний результат примножить вашу ставку у 4,2 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 3". Коефіцієнт на це становить 1,65. Обидві команди прагнуть грати у швидкий комбінаційний футбол, тому можуть забити багато голів. Для перемоги треба, щоб було 4+ взяттів воріт, проте у випадку 3 сума ставки повернеться.

Також можна звернути увагу на подію "Обидві команди заб'ють". На це пропонується показник 1,45. Звичайно, це не дуже багато, проте виглядає надійно у цій зустрічі.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "нічия або перемога РБ Лейпциг". "Бики" добре грають та цілком можуть вдома набрати очки. Коефіцієнт на це 1,99.

Матч РБ Лейпциг — Баварія відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 19:30 за київським часом.