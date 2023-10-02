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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках центрального матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі зіграє проти Реала.

Команда Руді Гарсії нестабільно почала сезон, проте перемогла Брагу в першому турі. Реал же дуже вдало стартував, проте програв Атлетіко в дербі. В Лізі чемпіонів мадридці з великими проблемами мінімально обіграли Уніон.

Букмекери вважають, що фаворита у цьому матчі нема. Так, на перемогу команди Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2,63. На успіх Наполі пропонується показник 2,69. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,65 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "нічия або перемога Реала". Коефіцієнт на це становить 1,53. Також можна звернути увагу на подію "Тотал менше 3". На це пропонується показник 1,71.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "Отримає першу картку — Наполі". Коефіцієнт на це 1,93.

Матч Наполі — Реал відбудеться 3 жовтня, о 22:00 за київським часом.