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Football.ua розповідає про шанси українців в локальних бомбардирських перегонах.

Дев'ять турів чемпіонату Іспанії залишились позаду й вже подарували багато яскравих зустрічей та видовищних голів, в тому числі й у виконанні українських футболістів.

Артем Довбик вже встиг тричі відзначитись в елітному дивізіоні Ла Ліги — від нього постраждали Вільярреал, Мальорка та Реал Сосьєдад. Натомість Віктор Циганков засмутив Гранаду, але це його єдиний гол у сезоні. Роман Яремчук, своєю чергою, ще не встиг закріпитись у Валенсії та лише мріє про свій перший м'яч у складі нової команди.

Доволі цікаво, хто з українського тріо завершить сезон з найбільшою кількістю забитих м'ячів у елітному дивізіоні Іспанії.

Чи нав'яжуть Циганков та Яремчук конкуренцію Довбику?

Букмекери вважають, що в Артема Довбика найбільше шансів забрати Золоту бутсу серед українців в Іспанії в цьому сезоні. В дуелі Довбик — Циганков на нападника можна поставити з коефіцієнтом 1,65, тоді як перемога Віктора оцінюється показником 2,11.

В дуелі між Довбиком та Яремчуком перевага також на боці Артема. На нього можна поставити з показником 1,55, тоді як прогноз на перемогу Яремчука примножить ваші гроші у 2,3 раза.

Водночас в протистоянні Циганкова та Яремчука спостерігається паритет. В цій дуелі на обох гравців пропонується коефіцієнт 1,85.

Найближчий матч Жирона проведе проти Альмерії 22 жовтня, тоді як Валенсія зіграє проти Кадіса вже 23 жовтня.