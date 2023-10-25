Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен прийматиме на своєму полі Мілан у квартеті F.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння на Парк де Пренс є підопічні Луїса Енріке.

Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,35.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Враховуючи дуже погану реалізацію моментів у виконанні Мілана, пропонуємо вам звернути увагу на подію, що ПСЖ заб'є перший гол у матчі з коефіцієнтом 1,51.

Команди Луїса Енріке славляться великим відсотком володіння м'ячем, але ми не думаємо, що проти Мілана у парижан у цьому показнику буде величезна перевага. З огляду на це цікавою виглядає подія "Відсоток володіння м'ячем ПСЖ менше (62,5)" з коефіцієнтом 1,70.

Ще один цілком реальний варіант – гол Кіліана Мбаппе, який оцінюється показником 1,70.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Парі Сен-Жермен — Мілан відбудеться у середу, 25 жовтня. Початок — о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.