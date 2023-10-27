Football.ua розповідає про шанси англійських команд на потрапляння у четвірку.
Манчестер Сіті та Арсенал, getty images
27 жовтня 2023, 11:51
Чемпіонат Англії перебуває в самому розпалі, а дехто вже вирішив, як буде виглядати четвірка лідерів за підсумками сезону.
Втім, англійський футбол привчив до того, що під кінець чемпіонату становище команд може змінитись.
Тоттенгем доволі неочікувано бере участь в чемпіонських перегонах, а Астон Вілла відстає від Ліверпуля, Арсеналу та Манчестер Сіті всього лише на один-два бали.
Водночас Манчестер Юнайтед йде восьмим, а Челсі — десятим, але обидві команди мають амбіції потрапити в єврокубки.
|#
|
|27 ЖОВТНЯ 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|1
|
|Тоттенгем
|9
|7
|2
|0
|20
|8
|12
|23
|2
|
|Манчестер Сіті
|9
|7
|0
|2
|19
|7
|12
|21
|3
|
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18
|8
|10
|21
|4
|
|Ліверпуль
|9
|6
|2
|1
|20
|9
|11
|20
|5
|
|Астон Вілла
|9
|6
|1
|2
|23
|13
|10
|19
|6
|
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|24
|9
|15
|16
|7
|
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22
|18
|4
|16
|8
|
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|0
|4
|11
|13
|-2
|15
|9
|
|Вест Гем
|9
|4
|2
|3
|16
|16
|0
|14
|10
|
|Челсі
|9
|3
|3
|3
|13
|9
|4
|12
|11
|
|Крістал Пелес
|9
|3
|3
|3
|7
|11
|-4
|12
|12
|
|Вулвергемптон
|9
|3
|2
|4
|11
|15
|-4
|11
|13
|
|Фулгем
|9
|3
|2
|4
|8
|15
|-7
|11
|14
|
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14
|12
|2
|10
|15
|
|Ноттінгем Форест
|9
|2
|4
|3
|10
|12
|-2
|10
|16
|
|Евертон
|9
|2
|1
|6
|9
|14
|-5
|7
|17
|
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8
|17
|-9
|5
|18
|
|Бернлі
|9
|1
|1
|7
|7
|23
|-16
|4
|19
|
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6
|20
|-14
|3
|20
|
|Шеффілд Юнайтед
|9
|0
|1
|8
|7
|24
|-17
|1
Як же виглядає очікувана ТОП-4 АПЛ?
Потрапляння Манчестер Сіті до четвірки не викликає жодних сумнівів. На це пропонується коефіцієнт 1,02. Схожа ситуація з Арсеналом та Ліверпулем. Показники на фініш цих команд у ТОП-4: 1,2 та 1,25 відповідно.
Водночас на поточного лідера чемпіонату Тоттенгем пропонується показник 2,1. Це лише трохи менше за сенсацію минулого сезону — Ньюкасл, шанси якого оцінюються коефіцієнтом 2,4.
Далі йдуть невдахи старту сезону — Манчестер Юнайтед та Челсі. На "червоних дияволів" пропонують коефіцієнт 4, тоді як на "синіх" — 5,8.
Темні конячки, Брайтон та Астон Вілла, мають теж відносно непогані шанси — коефіцієнти 6 та 7 відповідно.
Найменші шанси на потрапляння в ТОП-4 у Лутона, Шеффілда, Борнмута, Бернлі та Евертона — на них дають коефіцієнт 500.
Пишіть в коментарях, хто на вашу думку потрапить у четвірку за підсумками сезону.