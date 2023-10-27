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Football.ua розповідає про шанси англійських команд на потрапляння у четвірку.

Чемпіонат Англії перебуває в самому розпалі, а дехто вже вирішив, як буде виглядати четвірка лідерів за підсумками сезону.

Втім, англійський футбол привчив до того, що під кінець чемпіонату становище команд може змінитись.

Тоттенгем доволі неочікувано бере участь в чемпіонських перегонах, а Астон Вілла відстає від Ліверпуля, Арсеналу та Манчестер Сіті всього лише на один-два бали.

Водночас Манчестер Юнайтед йде восьмим, а Челсі — десятим, але обидві команди мають амбіції потрапити в єврокубки.

АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 2023 — 2024

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Тоттенгем 9 7 2 0 20 8 12 23 2 Манчестер Сіті 9 7 0 2 19 7 12 21 3 Арсенал 9 6 3 0 18 8 10 21 4 Ліверпуль 9 6 2 1 20 9 11 20 5 Астон Вілла 9 6 1 2 23 13 10 19 6 Ньюкасл Юнайтед 9 5 1 3 24 9 15 16 7 Брайтон 9 5 1 3 22 18 4 16 8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11 13 -2 15 9 Вест Гем 9 4 2 3 16 16 0 14 10 Челсі 9 3 3 3 13 9 4 12 11 Крістал Пелес 9 3 3 3 7 11 -4 12 12 Вулвергемптон 9 3 2 4 11 15 -4 11 13 Фулгем 9 3 2 4 8 15 -7 11 14 Брентфорд 9 2 4 3 14 12 2 10 15 Ноттінгем Форест 9 2 4 3 10 12 -2 10 16 Евертон 9 2 1 6 9 14 -5 7 17 Лутон Таун 9 1 2 6 8 17 -9 5 18 Бернлі 9 1 1 7 7 23 -16 4 19 Борнмут 9 0 3 6 6 20 -14 3 20 Шеффілд Юнайтед 9 0 1 8 7 24 -17 1



Як же виглядає очікувана ТОП-4 АПЛ?

Потрапляння Манчестер Сіті до четвірки не викликає жодних сумнівів. На це пропонується коефіцієнт 1,02. Схожа ситуація з Арсеналом та Ліверпулем. Показники на фініш цих команд у ТОП-4: 1,2 та 1,25 відповідно.

Водночас на поточного лідера чемпіонату Тоттенгем пропонується показник 2,1. Це лише трохи менше за сенсацію минулого сезону — Ньюкасл, шанси якого оцінюються коефіцієнтом 2,4.

Далі йдуть невдахи старту сезону — Манчестер Юнайтед та Челсі. На "червоних дияволів" пропонують коефіцієнт 4, тоді як на "синіх" — 5,8.

Темні конячки, Брайтон та Астон Вілла, мають теж відносно непогані шанси — коефіцієнти 6 та 7 відповідно.

Найменші шанси на потрапляння в ТОП-4 у Лутона, Шеффілда, Борнмута, Бернлі та Евертона — на них дають коефіцієнт 500.

Пишіть в коментарях, хто на вашу думку потрапить у четвірку за підсумками сезону.