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Організатор азартних ігор VBET Україна та офіційний партнер футбольного клубу Динамо Київ презентує нову відеороботу в рамках комунікаційної програми "Об’єднані футболом. Разом сильніші".

Героями відео стали футболісти Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Олександр Караваєв, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Владислав Ванат.

Відео було відзнято на офіційній тренувальній базі клубу в Конча-Заспі під Києвом. Креативна команда прагнула візуалізувати силу легендарного київського Динамо, дух суперництва, жагу до перемоги та важливість підтримки одне одного на полі.

Для VBET Україна ролик став продовженням комунікації "Об’єднані футболом. Разом сильніші". Спільно з партнером, компанія висловлює вдячність на повагу вболівальникам та прихильникам футболу за підтримку та вірність легендарному клубу. У відео поєднали мистецтво футболу, шалені емоції на полі, безмежну енергію вболівальників та справжній дух єднання. VBET Україна вірить у команду і майбутні перемоги славетного клубу, здобуті разом.