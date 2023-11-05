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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на власному полі поступилась мюнхенській Баварії в Der Klassiker.

Боруссія Д — Баварія 0:4 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу був "Рекордмайстер". Так, на перемогу команди Томаса Тухеля можна було поставити з коефіцієнтом 1.88, на успіх Боруссії Д пропонувався показник 4.00, а на нічийний результат — 4.45.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на варіанти "Баварія завдасть більше ударів" із коефіцієнтом 1.32, але зазнали невдачі (14 проти 15), але по ставці "Боруссія Дортмунд матиме більше сейвів" за 1,43 проблем не виникло (8 проти 1).

Також ми пропонували звернути увагу на простий варіант із перемогою "червоних" за 1,88 — упевнений виграш.