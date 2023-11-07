Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги чемпіонів.

У рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан прийматиме на своєму полі ПСЖ. Два тижні тому в 3-му турі ПСЖ розгромив Мілан з рахунком 3:0.

За версією букмекерів, фаворит в цьому матчі ПСЖ. Проте цифри букмекерів свідчать, що очікується досить рівний поєдинок.

Так, на перемогу парижан пропонується коефіцієнт 2,36, тоді як потенційний успіх "россонері" оцінюється показником 3,07. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,63.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

У Мілана чорна смуга — команда Піолі не виграє рівно місяць в усіх турнірах. Гнітючий стан справ в групі ЛЧ змусить команду йти вперед, тим паче перед власними вболівальниками. Вважаємо, що "россонері" заб'ють як мінімум один гол в цьому матчі. Доречною буде ставка "Мілан Тотал голів 1" з показником 1,60.

Також маємо переконання, що Мілан не програє в цьому поєдинку. Щоб перестрахуватись, рекомендуємо поставити на "Х1" з коефіцієнтом 1,61.

Якщо хочете ризикнути, поставте на гол Мбаппе (2,25). Думаємо, француз вразить ворота свого улюбленого клубу дитинства.

Мілан — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.