Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги чемпіонів.

У рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія прийматиме на своєму полі Ньюкасл. Два тижні тому в 3-му турі "джмелі" обіграли суперника на виїзді з рахунком 1:0.

За версією букмекерів, фаворит в цьому матчі Ньюкасл. Проте цифри букмекерів свідчать про те, що очікується досить рівний поєдинок.

Так, на перемогу Дортмунда пропонується коефіцієнт 2,79, тоді як потенційний успіх "сорок" оцінюється показником 2,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,64.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Вважаємо, що поєдинок буде результативним. Ставка "обидві заб'ють" має зіграти. Коефіцієнт на цю подію — 1,57. Якщо хочете ризикнути, поставте на те, що ця подія відбудеться саме у другому таймі "2-й тайм обидві заб'ють" — 2,75.

Спробуємо спрогнозувати перемогу Ньюкасла у два м'ячі. В контексті цього пропонуємо поставити на "Ньюкасл Юнайтед Тотал голів більше 1,5" — показник 2,07. Або "Ньюкасл Юнайтед Перемога з точною різницею голів — 2" — показник 6,30.

Старт поєдинку сьогодні о 19:45. Анонс матчу читайте на нашому сайті.