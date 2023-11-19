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Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024.

У рамках десятого туру відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Португалії в Лісабоні прийматиме в Ісландію.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Роберто Мартінеса.

Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,11, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 21,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 11,00.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Як бачимо, шансів ісландцям майже не дають, попри те, що Португалія не має турнірної мотивації. Тож спробуємо припустити, що Португалія заб'є багато. Ставимо на "Португалія тотал голів — 3". Коефіцієнт — 2.03.

Та ризикнемо поставити на "фора голів Португалії -2". Показник — 1,55.

Також вважаємо, що Ісландія спроможна як мінімум раз засмутити головних фаворитів майбутнього Євро. Коефіцієнт на гол Ісландії — 2,35.

Матч Португалія — Ісландія почнеться сьогодні о 21:45.