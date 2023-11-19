Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024.

У рамках десятого туру відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України прийматиме в Леверкузені Італію.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спалетті.

Так, на перемогу Італії пропонується коефіцієнт 1,89, тоді як потенційний успіх Укараїни оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,77.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Підопічним Сергія Реброва обов'язково потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи, щоб отримати пряму путівку на Євро. А ось "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия. Впевнені, що обидві команди точно заб'ють в цьому матчі. Коефіцієнт на таку подію — 1,89.

Спробуємо припустити, що Україна заб'є першою. Коефіцієнт на це дуже привабливий — 2,57.

Віримо в нашу збірну та переконані, що хлопці як мінімум не програють. Пропонуємо ставку "Х1". Показник на цю подію — 1,96.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.