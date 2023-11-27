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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Листопад за кілька днів добігає свого завершення, а отже клубний футбол перебуває в самому розквіті. На нас очікують як єврокубкові баталії, так і зустрічі на внутрішній аренах, тому емоції вируватимуть. Однак не для вболівальників кожної з команди вони матимуть приємні відтінки.

Шахтар — Антверпен

Вівторок, 28 листопада, 19:45. Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Після першого матчу поміж цими командами враження складались неоднозначні. Шахтар наче й переміг (3:2), але з такими шаленими витратами нервів та сил, що й не позаздриш. Але тоді це була одна історія — Патрік ван Леувен на чолі "гірників» та колектив Марка ван Боммела, що чотири матчі до цього взагалі не забивав голів та не перемагав, — а зараз буде геть інша. Маріно Пушич помітно надихнув команду. Так, що та аж обіграла каталонську Барселону (1:0). Але все одно Шахтар залишається нестабільним.

"Королівські" також не відзначаються особливими здобутками на міжнародній арені й їхня позиція в чемпіонаті покращилась лише частково — команда хоч почала вигравати, тому від групи лідерів не відстає. А ось у Лізі чемпіонів для Антверпена все дуже сумно. За великим рахунком, якщо бельгійці не перемагають у Гамбурзі, то для них дорога до весняної частини єврокубків автоматично закривається, а наступний суперник, який ще й потенційно залишатиметься конкурентом Шахтаря, отримає опонента без жаги до перемоги. Перспективи такі собі, тому "гірникам" потрібно вирішувати власні проблеми.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 2,02, імовірність нічиєї оцінюється в 3,66, а успіх Антверпена — у 3,76.

ПСЖ — Ньюкасл

Вівторок, 28 листопада, 22:00. Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Давно Ньюкасла не було в Лізі чемпіонів УЄФА. Навіть довше, аніж Парі Сен-Жермен не безпідставно замислюється щодо перемоги в цьому турнірі. Однак що для одних, що для інших у так званій "групі смерті" під літерою F ситуація є не найбільш сприятливою. "Сороки" можуть суттєво погіршити собі шанси на вихід до плей-оф, якщо не переможуть у прийдешній грі. І вже точно їм не можна програвати, бо тоді останній тур на власному полі проти Мілана, якщо той не обіграє Боруссію з Дортмунда, стане справжнім пеклом. Очевидно, що ще нічого не визначено в цій групі, і навіть чемпіони Франції почувають себе від того ніяково.

Річ у тім, що ПСЖ застиг у напівпозиції та будь-який результат наступної гри матиме для команди Луїса Енріке важливе, але не вирішальне значення. Путівка до плей-оф із будь-якого місця в групі — так у Парижі завдання на сезон ніхто не формулює, і оскільки колектив під орудою іспанського фахівця все ж таки поступово почав набирати форму, то й запити щодо результатів виступів збільшились пропорційно. У Едді Гау в цьому питанні тиск трохи слабший.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енірке становить 1,62, імовірність нічиєї оцінюється в 4,20, а успіх Ньюкасла — у 5,40.

Манчестер Сіті — Тоттенгем

Неділя, 3 грудня, 18:30. Етіхад (Манчестер, Англія)

Чемпіони Англії загрузли в чемпіонаті через проблеми з кадрами. Дивно, але колектив із грошима, як у Манчестер Сіті, усе ще може бути вразливим перед настільки банальним фактором впливу. Останній матч проти Ліверпуля все наочно показав — "містяни" знову втратили очки, маючи при цьому виграшну позицію. Тож добре, що вони завчасно вирішили всі питання в Лізі чемпіонів УЄФА. Добре для РБ Лейпциг, якому, судячи з усього, випаде нагода пограти проти резервістів Сіті.

А потім у команди Гвардіоли буде домашній матч проти лондонського Тоттенгема, на голову якого кілька тижнів тому ледь не натягували чемпіонську корону. Але потім сталась поразка від Челсі (1:4), поразка від Вулвергемптона (1:2) та поразка від Астон Вілли (1:2) — і де ті "шпори"? Навіть у четвірку найкращих команд країни вже не потрапляють. Можливо, воно й добре, що Тоттенгем у цьому сезоні пропускає єврокубкову кампанію, бо не доведеться зайвий раз виправдовуватись, чому на міжнародній арені грають резервісти. Хоча всі й так усе розуміють — треба зупиняти падіння.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,31, імовірність нічиєї оцінюється в 5,94, а успіх Ньюкасл — у 8,52.

Барселона — Атлетіко

Неділя, 3 грудня, 22:00. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)

Нічиєї проти мадридського Райо Вальєкано (1:1) минулими вихідними ніхто з фанатів каталонської Барселони не зрозумів. І тим паче не зрозуміють вони тепер і будь-якого, відмінного від переможного, результату гри проти португальського Порту посеред тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. А отже команді Хаві доведеться розриватись на два фронти, адже на вікенд на них очікує запальний матч проти прямого конкурента в турнірній таблиці. Як не дивно, наступний суперник також із столиці.

Мадридський Атлетіко не дуже-то й полюбляє приїздити в гості до Барси, адже на її полі команда Дієго Сімеоне останній раз вигравала ще в 2006 році. Саме тому фани "матрацників" нічого доброго від прийдешньої гри очікувати не будуть, бо й у їхньої команди буде матч Ліги чемпіонів посеред тижня в гостях у нідерландського Феєнорда, тож доведеться добряче попітніти. Там у групі E також ще нічого не вирішено, а ситуація чимось нагадує квартет Барси й Шахтаря. І що вже казати про чемпіонат, якщо в Ла Лізі "блаугранас" та мадридці взагалі є сусідами за таблицею.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,91, імовірність нічиєї оцінюється в 3,94, а успіх Атлетіко — у 3,77.

Наполі — Інтер

Неділя, 3 грудня, 21:45. Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Чергова неділя, знову міланський Інтер та черговий топовий матч у Італії за його часті. Цього разу — проти чинного чемпіона країни, Наполі, та ще й на його полі. Фактично, "змії" їдуть у гості до одного з конкурентів, але виключно з метою вчергове довести всім, що вони в цьому сезоні ствердились у думках про скудетто. Нещодавній іспит на цьому шляху, на полі туринського Ювентуса, команда Сімоне Індзагі склала більш-менш успішно, не програвши важливу дуель (1:1).

Що ж до Наполі, то експеримент із запрошенням Руді Гарсії виявився цілком невдалим. Французький фахівець не протримав команду в період невизначеності на тлі здобутого чемпіонського титулу й ледь не відстав із нею від групи лідерів у чемпіонаті та не наразився на великі проблеми в Лізі чемпіонів УЄФА. Хоча, це ще з якого боку подивитись "не відстав", вісім очок відділяє Інтер від Наполі, і навіть у випадку перемоги "Партенопеї" не факт, що зайдуть до трійки найкращих команд країни.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,52, імовірність нічиєї оцінюється в 3,51, а успіх Наполі — у 3,51.