Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.
фото УПЛ
04 грудня 2023, 13:39
Грудень за вікном, але футбол, поки що, не зупиняється. Цього тижня не буде єврокубків, але будні все одно не минатимуть без цікавих протистоянь. Он, у Англії взагалі повноцінний тур проводитимуть, допоки всі чекатимуть на вихідні та чергові запеклі двобої.
Манчестер Юнайтед — Челсі
Середа, 6 грудня, 22:15. Олд Траффорд (Манчестер, Англія)
Манчестер Юнайтед із своїми виступами під орудою Еріка тен Гага в цьому сезоні докотився до того, що в прийдешній домашній грі проти команди, що перебуває нижче за "Червоних дияволів" у турнірній таблиці, він не буде вважатись фаворитом. Напевно, таке склалось враження в експертів за підсумком останніх ігор Юнайтед у Лізі чемпіонів УЄФА проти турецького Галатасарая (3:3) та чемпіонаті проти Ньюкасла (0:1). Хоча й сама ситуація в АПЛ для колективу ще не настільки погана.
Тим часом лондонський Челсі постійно намагається відшукати власний футбол під орудою Маурісіо Почеттіно, але середина турнірної таблиці й досі залишається для "синіх" нездоланним бар’єром. Хоча важко було уявити, що вони його подолають за підсумком черги з матчів проти Тоттенгема, Манчестер Сіті, Ньюкасла та Брайтона. У той самий час, сім очок із 12 можливих за підсумком цих матчів — від "пенсіонерів" такого ніхто не очікував, тож вони можуть замахнутись і на ще більше досягнення.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Маурісіо Почеттіно становить 2,34, імовірність нічиєї оцінюється в 3,68, а успіх Манчестер Юнайтед — у 3,00.
Ювентус — Наполі
П’ятниця, 8 грудня, 21:45. Альянц Стедіум (Турин, Італія)
Увечері в п’ятницю на півночі Італії буде дуже гаряче, адже до Турину приїздить Наполі з аж ніяк не дружнім візитом. Чинні чемпіони країни свій перший малий захист титулу не подужали напередодні, коли поступились удома міланському Інтеру (0:3), і тепер на них чекатиме другий претендент на скудетто в цьому сезоні. Разом із тим, "Партенопеї" терміново потребують здобутих очок, бо Фіорентина з шостої сходинки вже чинить шалений тиск, а Рома не хоче пускати "південців" поперед себе.
У туринського Ювентуса в цьому сезоні ситуація складається кращим чином, аніж торік, бо, поки що, ніхто не знайшов приводів списати з рахунків команди Массіміліано Аллегрі кільканадцять здобутих очок, тож вона досі є головним конкурентом Інтера в боротьбі за чемпіонський титул. Могли "зебри" кілька тижнів тому й обігнати "змій", однак очна дуель завершилась нічиєю (1:1). Тепер Юве прийматиме не менш грізного суперника, але при цьому не тримає в голові єврокубки й цілком зосереджений на перемозі.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Массіміліано Аллегрі становить 2,52, імовірність нічиєї оцінюється в 3,24, а успіх Наполі — у 3,05.
Полісся — Дніпро-1
П’ятниця, 8 грудня, 19:00. Центральний (Житомир, Україна)
У першому колі дебютного для себе сезону української Прем’єр-ліги житомирське Полісся не пройшло випробування на стійкість у грі проти дніпровського Дніпра-1 і поступилось тоді ще команді Олександра Кучера (1:2). Однак потім "вовки" набрали чималих обертів, тоді як СК, навпаки, дуже сильно поступився власними позиціями, тож ніхто особливо не сподівався, що перед матчем-відповіддю ці дві команди знову конкуруватимуть поміж собою в турнірній таблиці.
Але був один неврахований чинник — Юрій Максимов. Із ним на чолі Дніпро-1 почав виступати набагато більш солідно, аніж до цього й уже має результати, якими не гріх і похизуватись. Зокрема, дніпряни випереджають житомирян на два бали, тож для обох команд прийдешня гра буде дуже важливою в турнірному плані. Однак Полісся в останніх двох турах не може перемогти, а СК узагалі останній матч програв полтавській Ворсклі. Тож потрібно повертатись на переможний шлях, бо так і донецький Шахтар може наздогнати навіть без залучення двох матчів у запасі.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Дніпро-1. Коефіцієнт на перемогу команди Юрія Максимова становить 2,63, імовірність нічиєї оцінюється в 2,99, а успіх Полісся — у 2,94.
Барселона — Жирона
Неділя, 10 грудня, 22:00. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)
Коли команда Мічела почала лідирувати в чемпіонських перегонах у Ла Лізі, усі раптово почали пильно дивитись на її календар у пошуках суперників високого рангу. Зрозуміло, що знайшли лише поодинокі приклади, тож склалось враження, що успіхи Жирони в цьому сезоні є лише випадковим збігом обставин. Підсилила цю думку й програна мадридському Реалу домашня гра наприкінці вересня (0:3).
Однак, на відміну від конкурентів, каталонці в подальшому все одно не відходили від свого плану, і здобували максимум очок там, де це було потрібно робити. Саме тому вони й досі залишаються серед лідерів, нехай Реал їх і випереджає за рахунок очної зустрічі. А ось що заважає тій-таки Барселоні брати своє в іграх проти Райо Вальєкано чи Гранади, аби потім не кивати в бік конкурентів, — слушне запитання. То й нічого, у команди Хаві буде нагода скоротити дистанцію до сусідів за регіоном у дуже принциповому протистоянні.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,54, імовірність нічиєї оцінюється в 4,71, а успіх Жирони — у 5,39.