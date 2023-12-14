Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, як експерти бачать розподіл сил в найцікавішій групі чемпіонату Європи.

Під час жеребкувань великих турнірів майже завжди є одна група, яку всі одразу характеризують, як "групу смерті".

В таких квартетах зустрічаються як мінімум три рівні або схожі за силою командою. Так і цього разу, в квартеті B зустрінуться Іспанія, Хорватія та діючий чемпіон Європи — Італія. А ось четверта команда явно випадає з цього списку — це Албанія.

То ж, хто виграє цю "групу смерті"?

Звісно букмекери ні на йоту не вірять в Албанію, виділяючи їй захмарні коефіцієнти саме на перемогу в групі, а ось на прохід далі він вже не настільки страшний.

Фаворитом же на перемогу є Іспанія, а ось в протистоянні хорватів з італійцями експерти віддають перевагу "блакитним".

Як бачите, букмекери також досить сильно вірять в те, що з групи вийдуть всі три "гранди", бо на прохід далі коефіцієнти дуже непогані.