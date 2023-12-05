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Football.ua розповідає про цікаву лінію на матч УПЛ.

В рамках перенесеного матчу третього туру елітного дивізіону чемпіонату України Динамо Київ прийме Металіст 1925.

Кияни встигли провести лише 12 матчів в цій першості та йдуть на шостій сходинці турнірної таблиці, тоді як в харків'ян вже 15 ігор та одинадцята позиція.

Фаворит матчу очевидний, проте букмекери продовжують шукати цікаві лінії, щоб привернути увагу вболівальників футболу.

Так, у звітній грі можна поставити на те, хто заб'є більше голів: Владислав Ванат чи Металіст 1925. На нападника та команду пропонуються рівні коефіцієнти — 2,8. На те, що в Металіста 1925 та Ваната буде порівну забитих м'ячів можна поставити з показником 2,6.

Зазначимо, що в цьому сезоні харків'яни відзначились п'ятнадцятьма голами, тоді як в активі Владислава Ванат п'ять забитих м'ячів.