У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини зустрінуться третя і п'ята команди Бундесліги — Штутгарт прийматиме дортмундську Боруссію.

За версією букмекерів, Штутгарт – фаворит зустрічі: перемога "швабів" в основний час оцінюється коефіцієнтом 2.07, а вікторія Дортмунда – 3.40. Прохід господарів — 1.67, гостей — 2.24.

Тож на що ставити?

Ми очікуємо, що у грі буде багато голів. Тому пропонуємо ставку тотал більше 2.5. Коефіцієнт – 1.48.

Також віримо, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.42.

На закінчення, пропонуємо поставити на перемогу Дортмунда в першому таймі. Коефіцієнт — 5.35.

Початок матчу — о 21:45. Стежити за поєдинком можна на Football.ua.