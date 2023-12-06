Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.
Боруссія, GETTY IMAGES
06 грудня 2023, 12:28
У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини зустрінуться третя і п'ята команди Бундесліги — Штутгарт прийматиме дортмундську Боруссію.
За версією букмекерів, Штутгарт – фаворит зустрічі: перемога "швабів" в основний час оцінюється коефіцієнтом 2.07, а вікторія Дортмунда – 3.40. Прохід господарів — 1.67, гостей — 2.24.
Тож на що ставити?
Ми очікуємо, що у грі буде багато голів. Тому пропонуємо ставку тотал більше 2.5. Коефіцієнт – 1.48.
Також віримо, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт – 1.42.
На закінчення, пропонуємо поставити на перемогу Дортмунда в першому таймі. Коефіцієнт — 5.35.
Початок матчу — о 21:45. Стежити за поєдинком можна на Football.ua.