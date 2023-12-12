Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще поставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Уніон Берлін на своєму полі прийматиме Реал.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Реала: вона оцінюється коефіцієнтом 2.04. Якщо переможуть господарі, то буде показник 3.70. У разі нічиєї – 3.75.

Тож на що ставити?

Так як на воротах стоятиме Кепа Аррісабалага, а не Андрій Лунін, то очікуємо, що мадридський клуб пропустить. Також чекаємо на гол від Реала. Тому пропонуємо ставку обидві заб'ють. Коефіцієнт – 1.63.

Ми очікуємо, що Уніон на своєму полі буде вмотивованим і не програє. Тому пропонуємо ставку 1Х. Коефіцієнт – 1.87.

Наприкінці, пропонуємо поставити на гол Джуда Беллінгема з коефіцієнтом 2.70.

Матч Уніон Берлін — Реал пройде 12 грудня о 22:00 за київським часом.